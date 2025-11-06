افتتاح طرحهای ساماندهی محوطه بازارچه اینچهبرون با حضور دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور
با حضور رضا مسرور دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور و علیاصغر طهماسبی استاندارگلستان و شماری دیگر از مسئولان طرحهای ساماندهی محوطه در منطقه آزاد اینچهبرون افتتاح شد.
به گزارش ایلنای گلستان، رضا مسروردبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور و علیاصغر طهماسبی استاندارگلستان با حضور در منطقه آزاد اینچهبرون از مراحل ساخت بزرگترین پایانه صادراتی محصولات کشاورزی شمال کشور در منطقه آزاد اینچهبرون بازدید کردند.
این پایانه به وسعت هشت هکتارور حال ساخت است و در ماههای آینده به بهرهبرداری میرسد.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور با هدف افتتاح طرحهای منطقه آزاد اینچهبرون (تیرپارک، ساماندهی محوطه بازارچه و.) به گلستان سفر کرده است.