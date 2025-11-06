به گزارش ایلنای گلستان، رضا مسروردبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور و علی‌اصغر طهماسبی استاندارگلستان با حضور در منطقه آزاد اینچه‌برون از مراحل ساخت بزرگترین پایانه صادراتی محصولات کشاورزی شمال کشور در منطقه آزاد اینچه‌برون بازدید کردند.

این پایانه به وسعت هشت هکتارور حال ساخت است و در ماه‌های آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور با هدف افتتاح طرح‌های منطقه آزاد اینچه‌برون (تیرپارک، ساماندهی محوطه بازارچه و.) به گلستان سفر کرده است.

انتهای پیام/