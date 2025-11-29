استاندار کرمانشاه:
فیبر نوری شاهراه توسعه دیجیتال غرب کشور است
استاندار کرمانشاه، توسعه فیبر نوری را زیربنای تحول دیجیتال استان دانست و مجموعهای از مطالبات ارتباطی مردم کرمانشاه را در حوزه پوشش جادهای، ایجاد دیتاسنتر، توسعه بازارچههای مرزی و آموزش نیروهای متخصص مطرح کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، در مراسم رسمی افتتاح ابرپروژه برگردان شبکه مسی به فیبر نوری، با بیان اینکه «فیبر نوری تنها یک کابل نیست، بلکه شاهراه توسعه دیجیتال و پایه اصلی اقتصاد نوین است»، این پروژه را گامی بزرگ در مسیر هوشمندسازی استان دانست. وی تأکید کرد: برای رسیدن به اقتصاد دیجیتال، شهر هوشمند، خدمات نوین الکترونیکی، آموزش مجازی باکیفیت و بهرهگیری گسترده از هوش مصنوعی، گسترش شبکه فیبر نوری در سراسر استان یک ضرورت انکارناپذیر است.
استاندار کرمانشاه با تقدیر از مهندس جعفرپور، مدیرعامل مخابرات ایران، اعضای هیئتمدیره و همه متخصصانی که در این پروژه مشارکت داشتهاند، گفت: «احداث زیرساخت فیبر نوری نهتنها کیفیت خدمات بانکی، اداری، آموزشی و صنعتی را متحول میکند، بلکه زیرساختهای لازم برای رقابتپذیری استان در عرصه ملی و بینالمللی را فراهم میکند. امروز سرعت، پایداری و امنیت اینترنت دیگر یک مزیت نیست؛ حق مردم است.»
وی با اشاره به اینکه اتصال کرمانشاه به شبکه فیبر نوری مانند ایجاد یک «آزادراه ارتباطی» به اینترنت جهانی است، افزود: «این پروژه توقع و مطالبه عمومی مردم شده و انتظار داریم تا پایان سال به مرحله بهرهبرداری اولیه برسد. خوشبختانه اجرای طرح آغاز شده و تأثیرات مثبت آن بهزودی در سطح ادارات، واحدهای تولیدی و حتی کسبوکارهای کوچک قابل مشاهده خواهد بود.»
حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود به مجموعه مطالبات ارتباطی مردم استان اشاره کرد و گفت: تکمیل فوری پوشش جادهای همراه اول به دلیل گردشگرپذیر بودن کرمانشاه و حجم سنگین تردد در محورهای مرزی یک ضرورت فوری است.
وی یادآور شد که بسیاری از مسیرهای ارتباطی استان به بازارچهها و گذرگاههای مرزی متصل میشوند و نقش ملی ـ بینالمللی دارند؛ بنابراین عدم پوشش مناسب ارتباطی در آنها پذیرفتنی نیست.
استاندار کرمانشاه همچنین خواستار ایجاد یک «مرکز بزرگ و پیشرفته داده» در استان شد و گفت: «کرمانشاه به دلیل موقعیت راهبردی در قلب غرب کشور، بهترین نقطه برای احداث یک دیتاسنتر مدرن است تا بتواند دادهها، برنامهها و خدمات دیجیتال استانهای غربی را پشتیبانی کند. این مرکز میتواند نقطه ثقل توسعه فناوری اطلاعات غرب کشور باشد.»
وی با اشاره به اهمیت بازارچههای مرزی، افزود: «کرمانشاه حدود ۴۰ درصد صادرات رسمی ایران به عراق را بر عهده دارد. بازارچههای مرزی ما شریانهای اصلی تجارت کشور هستند و باید در اولویت توسعه فیبر نوری قرار گیرند. همچنین مرز خسروی در ایام اربعین امسال میزبان بیش از یکمیلیون و صد هزار زائر بود و این حجم از تردد، زیرساخت ارتباطی قدرتمندی را میطلبد.»
حبیبی در ادامه تأسیس یک کارخانه تولید فیبر نوری در استان را اقدامی کاملاً راهبردی دانست و گفت: راهاندازی چنین واحد تولیدی میتواند علاوه بر تأمین نیازهای پروژههای بزرگ مخابراتی، هزینههای تأمین تجهیزات را کاهش داده و فرصتهای اشتغال و سرمایهگذاری جدیدی ایجاد کند.
وی تأکید کرد: این صنعت میتواند کرمانشاه را به قطب تولید تجهیزات ارتباطی در غرب کشور تبدیل کند.
وی تربیت نیروی انسانی متخصص را نیز یکی از ضرورتهای توسعه دانست و خاطرنشان کرد: «برای اجرای پروژههای بزرگ فیبر نوری، کشور به حدود ۱۵۰۰ نیروی متخصص نیاز دارد. باید آموزشهای فنی و مهارتی را در استان آغاز کنیم تا جوانان کرمانشاهی به نیروهای حرفهای این حوزه تبدیل شوند.»
استاندار کرمانشاه در پایان با تأکید بر همکاری کامل شهرداریها بهویژه شهرداری کرمانشاه در صدور مجوزهای حفاری گفت: «هیچ وقفهای نباید در اجرای این پروژه بزرگ زیرساختی ایجاد شود. شهرداریها موظفاند نهایت همکاری را داشته باشند. این پروژه میراثی ماندگار برای آینده استان است.»
وی ضمن تشکر دوباره از مدیران و کارشناسان شرکت مخابرات ایران، ابراز امیدواری کرد با ادامه این روند، کرمانشاه وارد مرحلهای جدید از توسعه و تحول دیجیتال شود و مردم استان به حق واقعی خود در حوزه ارتباطات پایدار و پرسرعت برسند.
حمیدرضا امیری، مدیر مخابرات منطقه کرمانشاه، در این مراسم با اشاره به ضرورت اجرای این پروژه گفت: «شبکه مسی بیش از یک قرن قدمت دارد و دیگر توان پاسخگویی به نیازهای امروز جامعه را ندارد. تجهیزات قدیمی تنها سرعتهای بسیار محدود ارائه میدهند، در حالی که نیاز جامعه به اینترنت پرسرعت هر روز افزایش مییابد. پیشبینی شده تا سال ۲۰۳۰ هر خانوار به طور متوسط بیش از ۴۰ دستگاه متصل به اینترنت داشته باشد و این یعنی بدون فیبر نوری امکان تأمین سرعت و کیفیت لازم وجود ندارد.»
وی با بیان اینکه پروژه فیبر نوری یک «تحول زیرساختی» است نه صرفاً یک ارتقای فنی، افزود: «اجرای این پروژه امنیت دادهها را به شکل چشمگیری افزایش میدهد، مصرف انرژی در مراکز مخابراتی را تا یکهشتم کاهش میدهد، و کیفیت ارتباطات عمومی، اداری، آموزشی و حتی انتخاباتی را متحول خواهد کرد. این پروژه پاسخی به مطالبه عمومی برای دریافت اینترنت پایدار و پرسرعت است.»
امیری همچنین به ابعاد اقتصادی و اشتغالزایی پروژه اشاره کرد و گفت: «در اجرای این طرح حدود هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد میشود که برای استانی با نرخ بالای بیکاری بسیار ارزشمند است. بسیاری از جوانان متخصص و جویای کار میتوانند در این پروژه مشارکت کرده و جذب شوند. برای رفع کمبود نیروی ماهر نیز یک مرکز آموزش تخصصی در استان راهاندازی کردهایم تا نیروهای فنی موردنیاز را تربیت و تأمین کنیم.»
وی درباره میزان عملیات اجرایی طرح در فاز نخست اعلام کرد: «در مرحله اول، این طرح حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار مشترک خانگی، اداری و تجاری را تحت پوشش قرار میدهد و عملیات شامل ۴۰۰ کیلومتر حفاری و لولهگذاری، ۵۰۰ کیلومتر کابلکشی و بیش از ۱۴ میلیون متر کابلکشی داخل منازل مشترکان است. پیشبینی ما برای اجرای کامل فاز نخست حدود یک سال است.»
وی افزود :اعتبار پروژه در کرمانشاه حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان است که از محل منابع داخلی مخابرات ایران تأمین میشود.
مدیر مخابرات منطقه کرمانشاه با قدردانی از همکاری شهرداری و دستگاههای خدماتی گفت: «از شهرداری درخواست میکنیم روند صدور مجوزها و هماهنگیها را تسهیل کند تا پروژه با سرعت بیشتری پیش برود. همچنین پیشنهاد دادهایم که با توجه به حجم بالای نیاز به تجهیزات، خط تولید محصولات مرتبط با فیبر نوری در کرمانشاه ایجاد شود؛ اقدامی که علاوه بر صرفه اقتصادی، امکان صادرات به سایر استانها و حتی خارج از کشور را فراهم میکند.»
وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به توسعه فازهای بعدی، گفت: «این پروژه در فازهای بعدی به شهرستانهای استان نیز گسترش خواهد یافت و امیدواریم در آینده نزدیک کرمانشاه بهطور کامل تحت پوشش شبکه فیبر نوری قرار گیرد. این طرح آغاز یک تحول ملی است و کرمانشاه جزو استانهایی است که میتواند بیشترین بهره را از این تحول ببرد.»