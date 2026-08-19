مرگ و مصدومیت دو کارگر مقنی بر اثر سقوط پشت سرهم در چاه
بر اثر گازگرفتگی، یک کارگر چاه کن جان خود را از دست داده و کارگر دیگری با جراحات شدید به بیمارستان منتقل شدند.
به گزارش ایلنا، حادثه گازگرفتگی دو کارگر مقنی زمانی رخ داد که دو کارگر چاهکن در حین حفر چاه در روستای احمدآباد اراک، به علت گازگرفتگی در عمق ۴۰ متری چاه محبوس میشود.
از قرار معلوم، یکی از همکاران وی که در بیرون چاه مشغول کار بود، پس از مطلع شدن از گازگرفتگی این کارگر در عمق چاه، برای نجات او وارد چاه میشود اما او نیز بر اثر مسمومیت با گازهای متصاعد شده دچار حادثه میشود.
طبق اعلام آتش نشانی اراک، در این حادثه یکی از کارگران جان خود را از دست داده و کارگر دیگری دچار مصدومیت شده است.