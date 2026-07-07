هشدار تند اتحادیه «یونایت» به دولت بریتانیا؛
معیشت کارگران را فدای بودجههای نظامی نکنید
دبیرکل بزرگترین اتحادیه کارگری بریتانیا در واکنش به افشای کسری بودجه شدید در بخش نظامی این کشور، به دولت هشدار داد که نباید برای جبران هزینههای تسلیحاتی، بودجه خدمات عمومی حیاتی مانند بهداشت و آموزش را قربانی کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از رسانههای انگلیس، شارون گراهام، دبیرکل اتحادیه کارگری «یونایت» (Unite)، در بیانیهای رسمی نسبت به عواقب جبرانناپذیر کسر بودجه چند میلیارد پوندی در طرح سرمایهگذاری دفاعی (DIP) بریتانیا بر زندگی طبقه کارگر هشدار داد.
دبیرکل این اتحادیه قدرتمند کارگری صراحتاً اعلام کرد که دولت به هیچ عنوان حق ندارد برای جبرانِ سیاهچاله مالی و کسری بودجه در بخشهای نظامی، اعتبار خدمات عمومی حیاتی مانند مدارس، بیمارستانها، راهها و زیرساختها را کاهش دهد. گراهام با انتقاد شدید از رویکردهای انقباضی تأکید کرد که دولت نباید با سیاستهای غلط، کارگران بخشهای مختلف را برای بقای معیشتی در مقابل یکدیگر قرار دهد.
اتحادیه یونایت در این بیانیه از مقامات بریتانیا خواست تا به جای بازگرداندن سیاستهای ریاضت اقتصادی و فشار مضاعف بر نیروی کار، گزینههای عادلانهتری از جمله وضع «مالیات بر ثروت» را در پیش بگیرند.
این سندیکا تأکید دارد ثروت اندوختهشده در لایههای بالای جامعه باید برای سرمایهگذاری در بخشهای زیرساختی و ایجاد مشاغل پایدار و باکیفیت در بخش صنعت هدایت شود، نه آنکه بار تأمین مالی ارتش بر دوش کارگران بیفتد.