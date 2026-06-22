این کارگر به ایلنا گفت: در نیمه دوم اردیبهشت‌ماه سال جاری، حدود ۱۸۰ نفر از کارگران این شرکت از کار اخراج شدند، در حالی که شرکت تاریخ پایان کار آن‌ها را پایان اسفندماه سال گذشته ثبت کرده است.

وی افزود: پس از مراجعه نیروهای اخراج‌شده برای دریافت بیمه بیکاری، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای مرتبط در استان خوزستان، اخراج این کارگران را غیرقانونی اعلام کردند.

به گفته این کارگر، در ادامه و در جریان برگزاری جلسه کمیسیون کارگری با حضور مدیران شرکت، کارفرما متعهد شد تمامی نیروهای اخراج‌شده را به کار بازگرداند؛ اما با وجود گذشت چندین هفته از این جلسه، این تعهد هنوز اجرایی نشده است.

او با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده افزود: پس از آنکه با پیگیری استانداری خوزستان بخشی از مشکلات شرکت برطرف شد، انتظار می‌رفت روند بازگشت به کار کارگران نیز عملیاتی شود، اما تاکنون مدیریت شرکت از اجرای این تعهدات خودداری کرده است.

این کارگر همچنین گفت: شماری از نیروهای اخراج‌شده با حضور در دفتر امام جمعه اهواز مشکلات خود را مطرح کرده و در این زمینه نامه‌ای نیز برای استاندار خوزستان ارسال شده است.

به گفته او، با گذشت بیش از سه ماه از ابتدای سال جاری، هنوز پاسخ روشنی درباره زمان بازگشت به کار این نیروها ارائه نشده و کارگران همچنان در انتظار تعیین تکلیف وضعیت شغلی خود هستند؛ این در حالی است که استاندار خوزستان پیش‌تر بر ضرورت حفظ اشتغال و جلوگیری از تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی و صنعتی استان تأکید کرده بود.

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