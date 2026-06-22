خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۱۸۰ کارگر اخراجی شرکت لوله‌سازی ماهشهر در انتظار بازگشت به کار/ سه ماه بلاتکلیفی

۱۸۰ کارگر اخراجی شرکت لوله‌سازی ماهشهر در انتظار بازگشت به کار/ سه ماه بلاتکلیفی
کد خبر : 1801895
لینک کوتاه کپی شد.

یکی از نیروهای اخراج‌شده شرکت لوله‌سازی بندرماهشهر از بلاتکلیفی ۱۸۰ کارگر این مجموعه پس از گذشت بیش از سه ماه خبر داد و خواستار ورود مسئولان برای تعیین تکلیف وضعیت شغلی آنان شد.

این کارگر به ایلنا گفت: در نیمه دوم اردیبهشت‌ماه سال جاری، حدود ۱۸۰ نفر از کارگران این شرکت از کار اخراج شدند، در حالی که شرکت تاریخ پایان کار آن‌ها را پایان اسفندماه سال گذشته ثبت کرده است.

وی افزود: پس از مراجعه نیروهای اخراج‌شده برای دریافت بیمه بیکاری، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای مرتبط در استان خوزستان، اخراج این کارگران  را غیرقانونی اعلام کردند.

به گفته این کارگر، در ادامه و در جریان برگزاری جلسه کمیسیون کارگری با حضور مدیران شرکت، کارفرما متعهد شد تمامی نیروهای اخراج‌شده را به کار بازگرداند؛ اما با وجود گذشت چندین هفته از این جلسه، این تعهد هنوز اجرایی نشده است.

او با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده افزود: پس از آنکه با پیگیری استانداری خوزستان بخشی از مشکلات شرکت برطرف شد، انتظار می‌رفت روند بازگشت به کار کارگران نیز عملیاتی شود، اما تاکنون مدیریت شرکت از اجرای این تعهدات خودداری کرده است.

این کارگر همچنین گفت: شماری از نیروهای اخراج‌شده با حضور در دفتر امام جمعه اهواز مشکلات خود را مطرح کرده و در این زمینه نامه‌ای نیز برای استاندار خوزستان ارسال شده است.

به گفته او، با گذشت بیش از سه ماه از ابتدای سال جاری، هنوز پاسخ روشنی درباره زمان بازگشت به کار این نیروها ارائه نشده و کارگران همچنان در انتظار تعیین تکلیف وضعیت شغلی خود هستند؛ این در حالی است که استاندار خوزستان پیش‌تر بر ضرورت حفظ اشتغال و جلوگیری از تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی و صنعتی استان تأکید کرده بود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی