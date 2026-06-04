در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
حذف لبنیات از سبد خرید کارگران/ قدرت خرید بازهم سقوط کرد!
یک فعال کارگری گفت: افزایش شدید قیمت لبنیات در کشور منجر به کوچ آن از سفرههای کارگران شده به گونهای که سرانه مصرف لبنیات در ایران ۵۰ کیلوگرم است در حالی که این رقم در جهان به طور متوسط به ۲۵۰ کیلوگرم میرسد.
محمدرضا فرزعلیان، مسئول محور غرب و شمالغرب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، در گفتگو با ایلنا با اشاره به افزایش قیمت لبنیات گفت: افزایش قیمت شیرخام از فروردین ۱۴۰۴ تا خرداد ۱۴۰۵ یک تورم ۱۷۰درصدی را ثبت کرد. درحالی که بر تثبیت قیمت لبنیات و شیرخام تاکید میشد، قیمت هرکیلو شیرخام در ۳ماهه نخست ۱۴۰۵ افزایش ۲۹درصدی داشت.
وی گفت: از آنجایی که سهم شیر خام در قیمت تمامشده محصولات لبنی بهطور متوسط ۷۰ درصد است، افزایش ۱۷۰ درصدی قیمت شیرخام بازار لبنیات را دچار شوک قیمتی کرده است.
وی بیان کرد: طی یکسال اخیر و با ۳.۳برابر شدن قیمت شیرخام، میانگین تورم محصولات لبنی از ۱۰۰درصد عبور کرد و قیمت هر لیتر شیر نسبت به ابتدای ۱۴۰۴ افزایش ۱۳۱.۷ درصدی و پنیر ۱۲۹.۸ درصدی داشته است.
فرزعلیان بیان کرد: افزایش قیمت ماست در یکسال اخیر ۱۲۱.۲ درصد و دوغ ۱۰۳.۷ درصد بوده و پس از آن کره و خامه، سنگینترین تورم را تجربه کردهاند.
فرزعلیان گفت: افزایش شدید قیمت لبنیات در کشور منجر به کوچ آن از سفرههای کارگران شده به گونهای که سرانه مصرف لبنیات در ایران ۵۰ کیلوگرم است در حالی که این رقم در جهان به طور متوسط به ۲۵۰ کیلوگرم میرسد.
وی بیان کرد: قدرت خرید کارگران به صفر رسیده و تورم سرسامآور اقلام لبنیات سبب شده این کالای ضروری هم مثل دیگر خوراکیها از سفره کارگران حذف شود.
این فعال کارگری بیان کرد: دستمزد کارگران حتی کفاف هزینههای اولیه زندگی را هم نمیدهد؛ قبل از لبنیات، گرانی مواد پروتئینی مثل گوشت، مرغ و تخم مرغ این اقلام را در زمره کالاهای خوراکی لوکس قرار داده و از سفرهی کارگران حذف کرده است.
وی گفت: افزایش قیمتها و تورم شدید هفتگی باعث شده کارگران حتی توان خرید یک لبنیات ساده را هم برای خانواده نداشته باشند که این سبب افزایش سوءتغذیه و فرسایش شدید خانوادهها شده که یک فاجعه بزرگ برای کارگران و آینده کشور است.