کارگران و کارفرمایان باید بدانند؛

مهم‌ترین تجهیزات حفاظت و ایمنی فردی در محیط کار/ در عملیات امداد چه کنیم؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، انجمن علمی کشوری مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار،  یادداشتی در رابطه با  آشنایی با تجهیزات حفاظت انفرادی (PPE) در عملیات امداد و نجات منتشر کرد.

در این یادداشت آمده: تجهیزات حفاظت یا ایمنی فردی یا PPE آخرین لایه حفاظت از نجاتگران در محیط‌های عملیاتی است. در صحنه‌های حادثه مانند ریزش سازه، انفجار، آتش‌سوزی، وجود اجسام تیز، گرد و غبار، دود یا آلودگی‌های شیمیایی، استفاده صحیح از این تجهیزات نقش حیاتی در پیشگیری از آسیب به نیروها دارد.

در ادامه یادداشت آمده: مهم‌ترین تجهیزات شامل کلاه ایمنی، عینک یا شیلد محافظ، دستکش ایمنی، کفش یا چکمه ایمنی، لباس کار یا لباس محافظ و تجهیزات حفاظت تنفسی است. هر یک از این تجهیزات برای محافظت از بخش خاصی از بدن طراحی شده و باید متناسب با نوع مأموریت انتخاب شود.

این یادداشت ادامه داده: کارایی این تجهیزات زمانی تضمین می‌شود که به‌درستی استفاده شوند، سالم باشند و دارای استانداردهای معتبر مانند ISO، EN، ANSI یا نشان CE باشند. همچنین قبل از ورود به صحنه عملیات باید وضعیت تجهیزات از نظر سلامت و تناسب بررسی شود.

در انتهای این یادداشت نوشته شده: در عملیات امدادی یک اصل اساسی وجود دارد: ایمنی نیروهای عملیاتی مقدم بر ادامه عملیات است؛ بنابراین استفاده صحیح از تجهیزات ایمنی انفرادی بخشی ضروری از حرفه نجاتگری محسوب می‌شود.

 

 

