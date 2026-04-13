یک منبع کارگری به خبرنگار ایلنا گفت: از ابتدای فروردین ماه سال جاری حدود ۸۰ نفر از مجموع ۱۰۸ کارگر کارخانه ریسندگی خاور که به بهانه نوسازی از کار بیکار شده بودند، به کارشان بازگشتند و از قرار معلوم از صبح امروز دوشنبه (۲۴ فروردین ماه) فعالیت شغلی خودرا آغاز کرده اند.

او با بیان اینکه پیشتر قرار بود تا پایان روند نوسازی کارخانه، کارگران بمدت یکسال از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند که با دخالت استاندار گیلان و پیگیری اداره صمت به طور کل این موضوع منتفی شد؛ درباره پرداخت مطالبات معوقه کارگران گفت: کارگران دو ماه حقوق پایان سال گذشته (۱۴۰۴) خود را طلبکار بودند که از قرار معلوم این معوقات نیز به حساب آن‌ها واریز شده است.

او گفت: همه کارگران از بومیان شهر رشت هستند و سابقه کار آن‌ها ۱۰ تا ۲۰ سال است که با پیگیری کارگران و حمایت جدی برخی مسئولان به ویژه استانداری، کارفرما موافقت خود را برای بازگشت به‌کار اعلام کرده است.

انتهای پیام/