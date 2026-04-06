موفقیت کارگران کارخانه محصولات گوشتی آمریکا پس از اعتصاب یکماهه

گزارش ایلنا و به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، نمایندگان عضو اتحادیه کارگری کارخانجات تولید محصولات گوشتی JBS، روز شنبه اعلام کردند که کارگران یکی از بزرگترین کارخانه‌های بسته‌بندی گوشت در آمریکا پس از موافقت مالک کارخانه، JBS USA، برای از سرگیری مذاکرات، موافقت کرده‌اند که به کار خود بازگردند و اعتصاب یک ماهه خود را متوقف کنند.

اعتصاب هزاران کارگر در کارخانه Swift Beef Co. در گریلی، کلرادو، از ماه گذشته با هماهنگی اتحادیه کارگران و اتحادیه غذا و تجارت آمریکا، در تلاش برای تصویب دستمزد بالاتر کارگران در هیات مدیره و اصلاح بیمه درمانی آنها آغاز شد.

این اعتصاب در حالی رخ داد که تعداد گاوهای ایالات متحده در سال جاری به پایین‌ترین حد خود در ۷۵ سال گذشته رسید، کاهشی که بخشی از آن به دلیل خشکسالی و قیمت‌های پایین ارائه شده به دامداران بود. در همین حال، قیمت گوشت گاو به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده است و به بحران اقتصادی در ایالات متحده آمریکا افزوده است.

اتحادیه کارگران اعلام کرده که این شرکت کمتر از ۲ درصد افزایش حقوق در سال پیشنهاد داده بود که کمتر از تورم در کشوری و ایالتی است. شرکت JBS USA پیش از این هرگونه تخلف از قانون کار را رد کرده و گفته بود که پیشنهاد قراردادش منصفانه بوده و به همین علت نیز با مذاکرات مزدی و بیمه‌ای مخالفت کرده است.

جنیفر مارتین از بخش علوم دامی دانشگاه ایالتی کلرادو گفت: یک اعتصاب گسترده تهدیدی برای مختل کردن این صنعت است که در نهایت می‌تواند قیمت‌های مواد غذایی را افزایش دهد.

طبق گزارش دفتر آمار کار، قیمت گوشت گاو در دو دهه گذشته بیش از دو برابر شده و از ۲.۵۵ دلار به ۶.۰۷ دلار در هر پوند رسیده است.

اعتصاب کارگران کلرادو پس از تعطیلی یک کارخانه بسته‌بندی گوشت در لکسینگتون، نبراسکا در ژانویه رخ داد که انتظار می‌رفت در اقتصاد محلی و جامعه تأثیر بگذارد. شرکت تایسون فودز به گله کوچکتر و میلیون‌ها دلار ضرر پیش‌بینی‌شده در سال جاری اشاره کرد.

