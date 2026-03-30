واریز اولین یارانه حکمت کارت وابستگان نیروهای مسلح در سال ۱۴۰۵/ افزایش مبلغ

به گزارش خبرنگار ایلنا، امیر رهبر فعال صندوق نیروهای مسلح به ایلنا گفت: هشتاد و دومین مرحله یارانه نقدی حکمت کارت بازنشستگان نیروهای مسلح با افزایش نسبت به سال قبل، امروز ۱۰ فروردین ماه ۱۴۰۵ شارژ و به حساب سرپرستان خانوار واریز گردید.

وی افزود: اولین یارانه حکمت کارت وابستگان نیروهای مسلح در سال ۱۴۰۵ از ۵۲۰ هزار تومان به ۶۸۰ هزار تومان به ازای هر نفر خانوار افزایش یافته و از ۱۰ فروردین ماه ۱۴۰۵ قابل بهره بردای است.

انتهای پیام/