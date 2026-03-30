افزایش استقبال کارگران جوان بلژیکی از عضویت در اتحادیههای کارگری
در بلژیک گزارشها از افزایش گرایش به فعالیت صنفی در میان کارگران جوان حکایت می کند.
به گزارش ایلنا و به نقل از ITUC، کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری با انتشار گزارشی از بلژیک و اتحادیههای کارگری آن، نوشت: این تشکلها از افزایش تمایل به مشارکت کارگران در اتحادیهها و فعالیتهای صنفی خبر دادند.
در بلژیک طبق آمارهای تشکلهای کارگری، حدود ۴۱ درصد از تازهواردان به محیط کار در این کشور مشتاق هستند که با انجام وظایف صنفی، به فعالیت در اتحادیههای کارگری بپردازند.
کلیه اقداماتی مانند آگاهسازی همکاران، دوستان یا خانواده درباره خواستههای اتحادیههای کارگری یا توزیع تبلیغات کارزارهای صنفی، اقداماتی است که آنان تمایل دارند در آن مشارکت بیشتری داشته باشند.
مؤسسه اتحادیههای کارگری اروپا (ETUI) دریافت که در سراسر اروپا، حداقل ۴۶ درصد از اعضای فعلی اتحادیهها «تمایل به مشارکت بیشتر در کار اتحادیه صنفی خود دارند». در این میان آموزش سازماندهی اهمیت دارد.
در سراسر جهان، آموزش سازماندهی معمولاً فرایند را به گامهای کوچک و عملی تقسیم میکند که کارگران میتوانند آن را یاد بگیرند و به کار ببندند.
از این نظر، سازماندهی نه فقط یک راهبرد رشد، بلکه سازنده دموکراسی در محیط کار نیز هست. با گوش دادن به یکدیگر، مشارکت کردن و ایجاد مالکیت جمعی بر مبارزه، کارگران همبستگی را تقویت میکنند، ماندگاری را بهبود میبخشند و تعهد خود را به اتحادیه عمیقتر میکنند. آنها با دستمزد بهتر، شرایط کاری بهتری به دست میآورند. آنها هم برای حقوق اجتماعی در محیط کار مبارزه میکنند و هم بهطور مشخص برای بهبود حقوق، ایمنی و معیشت خود.
به همین دلیل در ژوئن ۲۰۲۵، کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری (ITUC) کمپین «سازماندهی برای قدرت» (O4P) را آغاز کرد تا آموزش رایگان سازماندهی را در اختیار همه وابستگان و کارگران قرار دهد. O4P یک پروژه مستقل است که آموزشهای آنلاین را به چندین زبان درباره اصول سازماندهی برگزار میکند.