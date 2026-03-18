برگزاری اولین جلسه ستاد بزرگداشت هفته کارگر ۱۴۰۵ در استان مازندران
به گزارش ایلنا، دراین جلسه که به میزبانی خانه کارگر مازندران وبا حضور مدیران کل امور اجتماعی و فرهنگی استاندار و مدیران کل تعاون وکار، تامین اجتماعی، نمایندگان بانک رفاه و جمع دیگری از نمایندگان کارگری وبازنشستگان استان برگزار شد، درخصوص برگزاری هرچه باشکوهتر برنامههای هفته کارو کارگر دراستان مازندران تبادل نظرگردید.
دراین نشست نصرالله دریابیگی دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران درسخنان خود ضمن تسلیت به مناسبت شهادت رهبرمعظم انقلاب و صدها تن از مردم بیگناه درحملات اخیررژیم صهیونی و آمریکا به کشورمان بروحدت و همبستگی جامعه کارگری و بازنشستگان وهشیاری آنان درشرایط کنونی تاکید کرد.
وی با اشاره به این که رهبر شهید انقلاب بزرگترین حامی کارگران بودند، گفت؛ درآخرین دیدار ایشان با جامعه کارگری بر حل مشکلات کارگران و تصویب قوانین مرتبط تاکید نمودند؛ به حق که بزرگترین ودلسوزترین حامی کارگران و بازنشستگان را ازدست دادیم.
دریابیگی با تبریک انتخاب حضرت ایت الله سید مجتبی خامنهای به عنوان رهبرجدید انقلاب گفت؛ امیدواریم دردوران رهبری ایشان همچنان شاهد حمایتهای همه جانبه از کارگران وبازنشستگان و حل مشکلات موجود باشیم.
دریابیگی هفته کارگر را بهترین فرصت برای بیان مشکلات کارگران و تبیین جایگاه آنان درجامعه واقتصاد کشور، ازتلاشهای دولت محترم برای بهبود وضعیت مالی کارگران وافزایش دستمزد آنان درسال آینده قدردانی کرد و گفت؛ امیدواریم با تدابیر دولت شاهد کاهش تورم و گرانیها باشیم.