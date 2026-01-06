تاکید بر درمان رایگان بازنشستگان در جلسه با رئیس کمیسیون اجتماعی

به گزارش ایلنا، علی بابایی کارنامی نماینده ساری و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در جلسه هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی، مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت و بدهی این سازمان به شرکت آتیه سازان حافظ را از دیگر مباحث مطرح در کمیسیون اجتماعی عنوان کرد.

این نماینده مجلس ضمن قدردانی از تلاش‌های بی‌وقفه کانون عالی بازنشستگان برای پیگیری و استیفای حقوق بازنشستگان کارگری گفت؛ بدون شک مطالبات جامعه شریف بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی دغدغه اصلی مجلس و خط قرمز کمیسیون اجتماعی است.

بابایی کارنامی گفت: درمان رایگان کارگران، بیمه شدگان وبازنشستگان، برای دولت و تامین اجتماعی یک الزام قانونی است و این مهم یا باید در مراکز درمانی تامین اجتماعی انجام شود یا از طریق انعقاد قرارداد با بخش خصوصی و فرانشیز صفر محقق گردد.

وی گفت: در خصوص اجرای دقیق مواد ۴۱ قانون کار و ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی راجع به دستمزد کارگران و بازنشستگان و مشکلات مربوط به درمان این عزیزان به زودی نشست مشترکی با حضور وزیر کار و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درکمیسیون اجتماعی خواهیم داشت.

