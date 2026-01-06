خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تاکید بر درمان رایگان بازنشستگان در جلسه با رئیس کمیسیون اجتماعی

تاکید بر درمان رایگان بازنشستگان در جلسه با رئیس کمیسیون اجتماعی
کد خبر : 1738218
لینک کوتاه کپی شد.

بابایی کارنامی گفت: درمان رایگان کارگران، بیمه شدگان وبازنشستگان، برای دولت و تامین اجتماعی یک الزام قانونی است و این مهم یا باید در مراکز درمانی تامین اجتماعی انجام شود یا از طریق انعقاد قرارداد با بخش خصوصی و فرانشیز صفر محقق گردد.

به گزارش ایلنا، علی بابایی کارنامی نماینده ساری و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در جلسه هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی، مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت و بدهی این سازمان به شرکت آتیه سازان حافظ را از دیگر مباحث مطرح در کمیسیون اجتماعی عنوان کرد. 

این نماینده مجلس ضمن قدردانی از تلاش‌های بی‌وقفه کانون عالی بازنشستگان برای پیگیری و استیفای حقوق بازنشستگان کارگری گفت؛ بدون شک مطالبات جامعه شریف بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی دغدغه اصلی مجلس و خط قرمز کمیسیون اجتماعی است.

بابایی کارنامی گفت: درمان رایگان کارگران، بیمه شدگان وبازنشستگان، برای دولت و تامین اجتماعی یک الزام قانونی است و این مهم یا باید در مراکز درمانی تامین اجتماعی انجام شود یا از طریق انعقاد قرارداد با بخش خصوصی و فرانشیز صفر محقق گردد.

وی گفت: در خصوص اجرای دقیق مواد ۴۱ قانون کار و ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی راجع به دستمزد کارگران و بازنشستگان و مشکلات مربوط به درمان این عزیزان به زودی نشست مشترکی با حضور وزیر کار و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درکمیسیون اجتماعی خواهیم داشت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی