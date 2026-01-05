در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
چرا مالیات بر ارزش افزوده را خرج کارگران و بازنشستگان نمیکنید؟
رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی گفت: این پرسش جدی وجود دارد که چرا دولت، مالیاتی را که بابت درمان و متناسبسازی حقوق در قالب مالیات بر ارزش افزوده از کارگران شاغل و بازنشستگان مشمول قانون تأمین اجتماعی دریافت میکند، به سازمان تأمین اجتماعی بازنمیگرداند.
عباسعلی سلطانی کیا، رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی، در گفتگو با «ایلنا» با طرح انتقاداتی نسبت به نحوه تخصیص مالیات بر ارزش افزوده گفت: این پرسش جدی وجود دارد که چرا دولت، مالیاتی را که بابت درمان و متناسبسازی حقوق در قالب مالیات بر ارزش افزوده از کارگران شاغل و بازنشستگان مشمول قانون تأمین اجتماعی دریافت میکند، به سازمان تأمین اجتماعی بازنمیگرداند؟
وی افزود: بر اساس قوانین موجود، دولت از محل مالیات بر ارزش افزوده، یک درصد بابت بودجه درمان و بهداشت و یک درصد نیز بابت متناسبسازی حقوق از مردم، از جمله شاغلان و بازنشستگان، میگیرد. این در حالی است که مجموع حقوق بیمهپردازان و بازنشستگان مشمول سازمان تأمین اجتماعی حدود ۵.۵ هزار هزار میلیارد تومان در سال برآورد میشود و حتی در بدبینانهترین حالت، مالیات ارزش افزوده پرداختی از محل حقوق این گروه، حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان در سال است.
رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی ادامه داد: از این میزان، رقمی در حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات درمان و مالیات متناسبسازی حقوق است؛ در حالی که سازمان تأمین اجتماعی مسئولیت درمان حدود ۵۶ میلیون نفر از خانوادههای کارگران و بازنشستگان را بر عهده دارد، بهصورت قانونی، این سازمان و بیمهشدگان آن ذیحق هستند که خواهان بازگشت این منابع مالی از سوی دولت باشند.
وی با تأکید بر لزوم رفع تبعیض تصریح کرد: از دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان سازمان برنامه و بودجه انتظار میرود به تبعیض علیه بازنشستگان و بیمهشدگان سازمان تأمین اجتماعی پایان داده و در فرآیند بودجهریزی، بازگشت این منابع مالی به سازمان تأمین اجتماعی را پیشبینی و اجرایی کنند تا این سازمان بتواند در مسیر متناسبسازی سالانه حقوق بازنشستگان و نیز تجهیز و توسعه مراکز درمانی و بهداشتی خود اقدام مؤثر انجام دهد.
وی گفت: منابع مالی هنگفتی که از کارگران، بهعنوان یکی از ضعیفترین اقشار جامعه، اخذ میشود باید برای خود آنان هزینه شود و سازمان برنامه و بودجه نباید مالیات ارزش افزوده دریافتی از حقوق کارگران شاغل و بازنشسته را صرف درمان و متناسبسازی سایر اقشار یا صندوقهای بازنشستگی دیگر کند.
این کارشناس خاطرنشان کرد: شاغلان و بازنشستگان کشور صرفاً محدود به صندوق کشوری و سایر صندوقهای دولتی نیستند و کارگران و بازنشستگان مشمول قانون تأمین اجتماعی نیز باید در تمام تصمیمگیریها و توزیع منابع، بهویژه منابعی که از خود آنان اخذ میشود، مورد توجه قرار گیرند.
وی در پایان افزود: مسئولان سازمان تأمین اجتماعی باید برای بازگرداندن این مبالغ قابل توجه که از بیمهشدگان و بازنشستگان این سازمان دریافت میشود، اقدامات اساسی انجام دهند و در زمان تدوین برنامههای سالانه و برنامههای توسعه، مجلس را مقید کنند که تصویب کند منابع حاصل از مالیات درمان و متناسبسازی، بهطور اختصاصی به سازمان تأمین اجتماعی بازگردانده شود. همچنین کارگران شاغل و بازنشستگان مشمول قانون تأمین اجتماعی میتوانند از طریق نمایندگان مجلس، این مطالبه قانونی را پیگیری کنند.