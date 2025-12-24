خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جدول ضرایب افزایش حقوق در بودجه؛

حداقل حقوق بازنشستگان ۱۴ میلیون و ۴۰ هزار تومان شد/ سقف پاداش پایان خدمت ۷۵۰ میلیون تومان

حداقل حقوق بازنشستگان ۱۴ میلیون و ۴۰ هزار تومان شد/ سقف پاداش پایان خدمت ۷۵۰ میلیون تومان
کد خبر : 1732275
لینک کوتاه کپی شد.

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، جداول حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، مستمری مددجویان و پاداش پایان خدمت بازنشستگان منتشر شد.

به گزارش ایلنا، بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، ضریب ریالی حقوق و سایر افزایش‌های متناظر برای گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر کلیه دستگاه‌ها و حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی ۲۰ درصد تعیین شد. حداقل حقوق ماهانه کارکنان ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اعلام شده و امتیاز کمک‌هزینه عائله‌مندی ۳۶۲۵ و کمک‌هزینه حق اولاد ۲۹۶۷ امتیاز پیش‌بینی شده است. 

حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران نیز ۱۴ میلیون و ۴۰ هزار تومان خواهد بود. سقف پاداش پایان خدمت نیز ۷۵۰ میلیون تومان است.

در بخش سربازان وظیفه، افزایش حقوق ۲۰ درصد برای مجردان مشغول در مناطق عملیاتی و غیرعملیاتی و متأهلان اعمال می‌شود. 

مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد  و سازمان بهزیستی ۳۰ درصد و همچنین مستمری والدین شهدا ۲۰ درصد افزایش یافته است. 

حداقل حقوق بازنشستگان ۱۴ میلیون و ۴۰ هزار تومان شد/ سقف پاداش پایان خدمت ۷۵۰ میلیون تومان

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا