جدول ضرایب افزایش حقوق در بودجه؛
حداقل حقوق بازنشستگان ۱۴ میلیون و ۴۰ هزار تومان شد/ سقف پاداش پایان خدمت ۷۵۰ میلیون تومان
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، جداول حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، مستمری مددجویان و پاداش پایان خدمت بازنشستگان منتشر شد.
به گزارش ایلنا، بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، ضریب ریالی حقوق و سایر افزایشهای متناظر برای گروههای مختلف حقوقبگیر کلیه دستگاهها و حقوق بازنشستگان، وظیفهبگیران، مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی ۲۰ درصد تعیین شد. حداقل حقوق ماهانه کارکنان ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اعلام شده و امتیاز کمکهزینه عائلهمندی ۳۶۲۵ و کمکهزینه حق اولاد ۲۹۶۷ امتیاز پیشبینی شده است.
حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران نیز ۱۴ میلیون و ۴۰ هزار تومان خواهد بود. سقف پاداش پایان خدمت نیز ۷۵۰ میلیون تومان است.
در بخش سربازان وظیفه، افزایش حقوق ۲۰ درصد برای مجردان مشغول در مناطق عملیاتی و غیرعملیاتی و متأهلان اعمال میشود.
مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی ۳۰ درصد و همچنین مستمری والدین شهدا ۲۰ درصد افزایش یافته است.