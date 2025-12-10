خبرگزاری کار ایران
تجمع کارگران پیمانکاری نفت و برق مقابل مجلس/ پیمانکاران و واسطه‌ها باید بروند

کارگران پیمانکاری نهادها و ارگان‌های مختلف از نقاط مختلف کشور در اعتراض به‌عدم به نتیجه رسیدن طرح ساماندهی کارکنان دولت مقابل مجلس تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز چهارشنبه، ۱۹ آذر، کارگران پیمانکاری نهادهای مختلف از جمله وزارت نفت و وزارت نیرو، از نقاط مختلف کشور به تهران آمدند و به طور سراسری در اعتراض به‌ عدم به نتیجه رسیدن طرح ساماندهی کارکنان دولت مقابل مجلس تجمع کردند. این دومین تجمع سراسری کارگران پیمانکاری در اعتراض به تأخیرِ چندساله در تصویبِ طرح ساماندهی است. 

گفتنی است، طرح ساماندهی کارکنان دولت بیش از ۵ سال در مجلس‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. بارها مرکز پژوهش‌های مجلس روی آن کار کرده و حتی این طرح در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت به دلیلِ اختلاف‌های بسیار بر سرِ طرح ارائه شده، به تصویب نرسید. 

دولت چهاردهم بعد از روی کار آمدن، موافقت خود را نسبت به تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اعلام کرد و خواستار رسیدگی به طرح ساماندهی شد. در حال حاضر طرح ساماندهی کارکنان دولت در دست دولت است و مجلس فعلا بررسی طرح را به دولت واگذار کرده است. با وجود موافقت دولت نسبت به طرح اما با گذشت چند ماه هنوز طرح ساماندهی به نتیجه نرسیده است. 

مسئولان بارها اعلام کرده‌اند که به دنبال پرداخت مستقیم حقوق به نیروهای شرکتی هستند، اما نیروهای شرکتی تاکید دارند که تنها خواسته‌ی آن‌ها حذف پیمانکاران است و از این خواسته کوتاه نمی‌آیند.

