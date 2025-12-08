خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بیستمین کنگره اتحادیه کارگری ویتنام/ نمایندگان ۱۵۰ هزار کارگر گردهم آمدند

بیستمین کنگره اتحادیه کارگری ویتنام/ نمایندگان ۱۵۰ هزار کارگر گردهم آمدند
کد خبر : 1724471
لینک کوتاه کپی شد.

بیستمین کنگره اتحادیه کارگری استان نِگه آن ویتنام، طی روزهای ۷ و ۸ دسامبر ۲۰۲۵ برگزار شد. در این کنگره، با حضور نمایندگان ۱۵۰ هزار کارگر، استراتژی پنج‌ساله جدید (۲۰۲۵-۲۰۳۰) برای دفاع از حقوق صنفی و بهبود معیشت نیروی کار تصویب شد.

به گزارش ایلنا به نقل از رسانه‌های ویتنامی، بیستمین کنگره اتحادیه کارگری استان نِگه آن در ویتنام، با هدف ترسیم استراتژی‌های کلیدی فعالیت‌های صنفی و دفاع از حقوق کارگران در دوره پنج‌ساله آتی، طی روزهای ۷ و ۸ دسامبر ۲۰۲۵ (مصادف با 16و17آذر ۱۴۰۴) آغاز به کار کرد. 

​این کنگره، که مهم‌ترین رویداد کارگری استان نِگه آن به شمار می‌رود، با حضور ۳۰۰ نماینده که منتخب بیش از ۱۵۰.۰۰۰ عضو اتحادیه‌های کارگری سطح استان هستند، برگزار شد. 

​ارزیابی عملکرد و دفاع از حقوق کارگران

​در نخستین روز کاری کنگره، گزارش‌های تفصیلی مربوط به عملکرد دوره گذشته (۲۰۲۰-۲۰۲۵) مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. مسئولان اتحادیه تأکید کردند که سازمان‌های کارگری استان در دوره مذکور، با موفقیت توانسته‌اند از حقوق قانونی و منافع مشروع کارگران و کارمندان دفاع کنند و در مذاکرات دسته‌جمعی و حل اختلافات کارگری نقش مؤثری ایفا کرده‌اند. همچنین تلاش برای ارتقاء سطح معیشت و شرایط کاری کارگران به عنوان یکی از دستاوردهای کلیدی این دوره اعلام شد. 

​تصویب سند استراتژیک ۲۰۲۵-۲۰۳۰

​نمایندگان حاضر در این گردهمایی بزرگ، طی بحث و تبادل نظرهای فشرده، سند اصلی سیاسی و استراتژیک اتحادیه کارگری را برای دوره ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۰ مورد بررسی قرار دادند. 

​هدف اصلی تعیین‌شده برای دوره جدید، افزایش کیفیت فعالیت‌های اتحادیه‌ای در کلیه سطوح و تضمین این امر است که اتحادیه به عنوان پناهگاه و نماینده واقعی منافع مشروع نیروی کار عمل نماید. 

​در پایان نخستین روز کاری، رأی‌گیری برای انتخاب هیئت رئیسه جدید و کمیته‌های بازرسی اتحادیه استانی برای دوره آتی نیز در دستور کار قرار گرفت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده