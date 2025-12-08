بیستمین کنگره اتحادیه کارگری ویتنام/ نمایندگان ۱۵۰ هزار کارگر گردهم آمدند
بیستمین کنگره اتحادیه کارگری استان نِگه آن ویتنام، طی روزهای ۷ و ۸ دسامبر ۲۰۲۵ برگزار شد. در این کنگره، با حضور نمایندگان ۱۵۰ هزار کارگر، استراتژی پنجساله جدید (۲۰۲۵-۲۰۳۰) برای دفاع از حقوق صنفی و بهبود معیشت نیروی کار تصویب شد.
به گزارش ایلنا به نقل از رسانههای ویتنامی، بیستمین کنگره اتحادیه کارگری استان نِگه آن در ویتنام، با هدف ترسیم استراتژیهای کلیدی فعالیتهای صنفی و دفاع از حقوق کارگران در دوره پنجساله آتی، طی روزهای ۷ و ۸ دسامبر ۲۰۲۵ (مصادف با 16و17آذر ۱۴۰۴) آغاز به کار کرد.
این کنگره، که مهمترین رویداد کارگری استان نِگه آن به شمار میرود، با حضور ۳۰۰ نماینده که منتخب بیش از ۱۵۰.۰۰۰ عضو اتحادیههای کارگری سطح استان هستند، برگزار شد.
ارزیابی عملکرد و دفاع از حقوق کارگران
در نخستین روز کاری کنگره، گزارشهای تفصیلی مربوط به عملکرد دوره گذشته (۲۰۲۰-۲۰۲۵) مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. مسئولان اتحادیه تأکید کردند که سازمانهای کارگری استان در دوره مذکور، با موفقیت توانستهاند از حقوق قانونی و منافع مشروع کارگران و کارمندان دفاع کنند و در مذاکرات دستهجمعی و حل اختلافات کارگری نقش مؤثری ایفا کردهاند. همچنین تلاش برای ارتقاء سطح معیشت و شرایط کاری کارگران به عنوان یکی از دستاوردهای کلیدی این دوره اعلام شد.
تصویب سند استراتژیک ۲۰۲۵-۲۰۳۰
نمایندگان حاضر در این گردهمایی بزرگ، طی بحث و تبادل نظرهای فشرده، سند اصلی سیاسی و استراتژیک اتحادیه کارگری را برای دوره ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۰ مورد بررسی قرار دادند.
هدف اصلی تعیینشده برای دوره جدید، افزایش کیفیت فعالیتهای اتحادیهای در کلیه سطوح و تضمین این امر است که اتحادیه به عنوان پناهگاه و نماینده واقعی منافع مشروع نیروی کار عمل نماید.
در پایان نخستین روز کاری، رأیگیری برای انتخاب هیئت رئیسه جدید و کمیتههای بازرسی اتحادیه استانی برای دوره آتی نیز در دستور کار قرار گرفت.