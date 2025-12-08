بیستمین کنگره اتحادیه کارگری ویتنام/ نمایندگان ۱۵۰ هزار کارگر گردهم آمدند

به گزارش ایلنا به نقل از رسانه‌های ویتنامی، بیستمین کنگره اتحادیه کارگری استان نِگه آن در ویتنام، با هدف ترسیم استراتژی‌های کلیدی فعالیت‌های صنفی و دفاع از حقوق کارگران در دوره پنج‌ساله آتی، طی روزهای ۷ و ۸ دسامبر ۲۰۲۵ (مصادف با 16و17آذر ۱۴۰۴) آغاز به کار کرد.

​این کنگره، که مهم‌ترین رویداد کارگری استان نِگه آن به شمار می‌رود، با حضور ۳۰۰ نماینده که منتخب بیش از ۱۵۰.۰۰۰ عضو اتحادیه‌های کارگری سطح استان هستند، برگزار شد.

​ارزیابی عملکرد و دفاع از حقوق کارگران

​در نخستین روز کاری کنگره، گزارش‌های تفصیلی مربوط به عملکرد دوره گذشته (۲۰۲۰-۲۰۲۵) مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. مسئولان اتحادیه تأکید کردند که سازمان‌های کارگری استان در دوره مذکور، با موفقیت توانسته‌اند از حقوق قانونی و منافع مشروع کارگران و کارمندان دفاع کنند و در مذاکرات دسته‌جمعی و حل اختلافات کارگری نقش مؤثری ایفا کرده‌اند. همچنین تلاش برای ارتقاء سطح معیشت و شرایط کاری کارگران به عنوان یکی از دستاوردهای کلیدی این دوره اعلام شد.

​تصویب سند استراتژیک ۲۰۲۵-۲۰۳۰

​نمایندگان حاضر در این گردهمایی بزرگ، طی بحث و تبادل نظرهای فشرده، سند اصلی سیاسی و استراتژیک اتحادیه کارگری را برای دوره ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۰ مورد بررسی قرار دادند.

​هدف اصلی تعیین‌شده برای دوره جدید، افزایش کیفیت فعالیت‌های اتحادیه‌ای در کلیه سطوح و تضمین این امر است که اتحادیه به عنوان پناهگاه و نماینده واقعی منافع مشروع نیروی کار عمل نماید.

​در پایان نخستین روز کاری، رأی‌گیری برای انتخاب هیئت رئیسه جدید و کمیته‌های بازرسی اتحادیه استانی برای دوره آتی نیز در دستور کار قرار گرفت.

انتهای پیام/