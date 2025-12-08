خبرگزاری کار ایران
رئیس هیأت‌مدیره کانون کارگران بازنشسته شهرستان ری:

به بازنشستگان کارگری به اندازه شاغلان عیدی بدهید

کد خبر : 1724426
ترکاشوند بر توجه جدی مسئولان به مشکلات جامعه بیمه‌شدگان، به‌ویژه بازنشستگان، تأکید کرد و خواستار اتخاذ تصمیمات مؤثر در این زمینه شد.

به گزارش ایلنا، روز گذشته (شانزدهم آذر) جلسه هیأت‌مدیره کانون کارگران بازنشسته شهرستان ری برگزار شد.

در ابتدای جلسه، ترکاشوند ـ رئیس هیأت‌مدیره ـ با اشاره به موضوع اصلی نشست اظهار کرد: با نزدیک شدن به پایان سال، دغدغه‌های این قشر زحمتکش که سال‌ها عمر و وجوانی سلامت خود را صرف عمران و آبادانی این سرزمین اسلامی کرده‌اند، باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. به همین دلیل، افزایش حقوق، پرداخت عیدی مناسب، بهبود خدمات درمانی و ارتقای خدمات رفاهی از ضرورت‌های مهم است؛ چرا که این قشر وفادار نباید در برابر خانواده‌های خود شرمنده باشند.

ترکاشوند باتوجه وضعیت اقتصادی خواستار پرداخت عیدی همانند شاغلین شد؛ وی نسبت به پرداخت هزینه‌های درمانی تحت عنوان بیمه تکمیلی اعتراض کرد و گفت: امیدواریم خواسته‌های بازنشستگان عزیز عملی شود.

 

