جزئیات مصدومیت ۲ کارگر پیمانکاری در آتش‌سوزی پتروشیمی بوشهر

شب گذشته، ۲ کارگر پیمانکاری در جریان آتش‌سوزی ناشی از نشتی در «تیوب ترانسمیتر» مسیر گاز پتروشیمی بوشهر، دچار مصدومیت شدند.

به گزارش ایلنا، در جریان آتش‌سوزی شب گذشته (۱۳ آذر ماه) واحد «تیوب ترانسمیتر» پتروشیمی بوشهر، دو کارگر مصدوم شدند. 

بر اساس آخرین گزارش روابط عمومی پتروشیمی بوشهر؛ در این حادثه که بر اثر نشتی در تیوب ترانسمیتر مسیر گاز پتروشیمی بوشهر رخ داد، ماموران آتش نشانی اقدام به خاموش کردن آتش کردند که در جریان آن دو نفر از کارگران پیمانکاری دچار مصدومیت شدند که بلافاصله به مرکز درمانی انتقال یافتند. 

به گفته محمد جواد قبادبیگی، پس از اطفای کامل حریق، تمامی بخش‌ها فعالیت عادی خود را از سر گرفته و ایمن‌سازی محل حادثه در دست انجام است.

 

