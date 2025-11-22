متن و حاشیه برگزاری مراسم سالروز تصویب قانون کار در تبریز

به گزارش ایلنا، گردهمایی بزرگ تشکل های کارگری استان آذربایجان شرقی به مناسبت سالروز تصویب قانون کار با حضور گسترده کارگران و بازنشستگان استان ، مدیران ادارات دولتی استان ، رضا صدیقی و علی جعفری آذر دو تن از نمایندگان مردم تبریز ، آذرشهر و اسکو و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در راستای صیانت از جایگاه این قانون و طرح مطالبات جامعه کارگری و بازنشستگی در سالن اجتماعات خانه کارگر تبریز برگزار شد.

در آغاز این گردهمایی کریم صادق زاده تبریزی، دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات این قشر در سطح استان شکل کشوری دارد گفت: در سایه تلاش و پیگیری استاندار توانمند و بکارگیری تجارب ارزشمند مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تعداد تنش های کارگری در سطح واحدهای تولیدی استان به تعداد انگشتان دست نمی رسد.

دبیر اجرایی خانه کارکر آذربایجان شرقی با بیان اینکه جامعه کارگری و بازنشستگی خواسته‌ها و مطالبات این قشر را در استان در هجده بند تهیه و برای پیگیری در اختیار مسئولین کشوری، استانی و نمایندگان مجلس در آذربایجان شرقی قرار داده است، به سالروز تصویب قانون کار اشاره کرد و گفت: این قانون در راستای تنطیم درست روابط کار تصویب و سپر حمایتی برای قشر کارگر بوده هر چند مفادی از آن به درستی اجرا نشده اما توانسته روند حمایتی بر محیط های کار حکمفرما سازد ولی با این وجود نیاز است با حفظ جایگاه آن اجرای صحیح آن جامع تر دنبال شود.

صادق زاده تبریزی به تلاش های وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در دولت چهاردهم در حمایت از جامعه کارگری و بهبود فضای روابط کار اشاره کرد و گفت: هدایت شرایط کنونی محیط های کار بسیار سخت بوده و اکنون که شاهد طرح استیضاح وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی هستیم نه از سردلسوزی بلکه ریشه آن به عدم ادای سهم خواهی آقایان برمی گردد و باید در آن دقت شود، اینک که آقای میدری در این وزارتخانه سازمان تامین اجتماعی را با آن همه مشکلات و وجود بدهی انباشته دولت هدایت می کند نشان از توانمندی ایشان دارد.

وی با حمایت قاطع از وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در این شرایط گفت: مقام معظم رهبری در شرایط فعلی حمایت از دولت و رییس جمهوری را وظیفه همگان می داند ما نیز بر همین اساس از برنامه های وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در حمایت از کارگران و بازنشستگان را حمایت می کنیم.

صادق زاده تبریزی با یادآوری وضعیت جامعه کارگری و بازنشستگی اظهار داشت: ما نیز خواستار رفع مشکلات نسبت به این قشر از جمله ایجاد رفاه جامع و کامل ، رفع مشکلات درمانی و ارایه دستمزد متناسب با هزینه ها هستیم.

وی در حالی که چندین بار سخنانش با تشویق ها و شعارهای کارگران و بازنشستگان حاضر در این گردهمایی همراه شده بود ادامه داد: همسنگران عزیز تورم افسار گریخته،هزینه های سرسام آور کمر خانواده های کارگری و بازنشستگی را خم کرده درمان به یک کالای لوکس تبدیل، آموزش متناسب از دسترس خارج می شودتامین اجاره مسکن به یک معضل تبدیل می شود در واقع امروز دستمزدها ریالی و هزینه ها دلاری تبدیل شده است و باید برای رفع آن فکر اساسی کرد.

دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی با مقایسه وضعیت رفاهی و دستمزد کارگران و بازنشستگان برخی کشورهای همسایه و مسلمان با کشورمان گفت: یک بررسی کوتاه به خوبی تفاوت ها را به خوبی نشان می دهد دولت ما نه به کما و خواب رفته بلکه خود را به خواب زده است کسی که در کما باشد بالاخره روزی از خواب بیدار می شود اما بیدار شدن کسی که خود را به خواب زده باشد بسیار سنگین است.

وی با بیان اینکه طرح مشکلات و انتقادات مانع از حمایت از دولت نیست تأکید کرد: مباجث بسیار خوبی در قانون کار از جمله موضوع امنیت شغلی، تامین واقعی دستمزد بر اساس تورم ، مسکن کارگری وجود دارد ما خواهان اجرای درست آنها هستیم.

صادق زاده از اعمال بیمه تکمیلی به عنوان بیمه تحمیلی و اجباری برای این قشر یاد کرد و گفت: با وجود آنکه فلسفه وجودی بیمه تکمیلی ماهیتا مورد قبول نیست اما در ادامه روند قبلی با وجود تجارب قبلی باردیگر با همان شرکت بیمه قبلی عقد قرارداد شده است .

در این نشست مسول جامعه کارگری خواستار نشستی با حضور نمایندگان عضو کمسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و وزیر کار و مدیر عامل تامین اجتماعی کشورو مسولین تشکلات کارگری و اتحادیه های استان آذربایجانشرقی شد .

در ادامه این گردهمایی، آقای فتحی، مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی در سخنانی تصویب قانون کار جمهوری اسلامی ایران را در سال 1369 را اقدامی بزرگ در رفع بخش عمده ای از مشکلات جامعه کارگری و بهبود فضای روابط کار عنوان کرد و گفت: پیش از تصویب این قانون ناهماهنگی بسیار زیادی در روابط کارگر و کارفرما به چشم می خورد که مانع بزرگی در جهت توسعه پایدار کشور به شمار می آمد.

فتحی با اشاره به ظرفیت های گسترده قانون کار گفت: باید از این پتانسیل در راستای بهبود فضای کار و رفع چالش های محیط کار به خوبی بهره گرفت.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با قدردانی از حضور دو تن از نمایندگان مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس در این گردهمایی گفت: حضور آقایان صدیقی ،جعفری آذر که عضو هیأت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس هستند در این گردهمایی با تجارب ارزشمند مدیریتی قبلی در حوزه کارگری می تواند با ایجاد ارتباط سازنده می تواند در طرح و پیگیری مشکلات این قشر بسیار موثر باشد.

فتحی با اشاره به اینکه قانون کار از زمان تصویب به این با توجه به تغییرات گسترده در سطح جامعه کار و تولید نیازمند بررسی های جدیدی است اظهار داشت: در شرایط فعلی سطح دستمزد در بخش صنعت و تولید برآورد کننده نیاز نیروهای ماهر این حوزه نیست و ما شاهد هستیم که کارگران شاغل در این بخش مدت زمان بعدی به سمت خدمات جذب می شوند و ما با کمبود نیروهای متخصص روبرو هستیم و باید تغییراتی برای جذب نیرو در بخش صنعت و تولید صورت گیرد.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی به فقدان تغییرات و به روزرسانی ماشین آلات صنعتی واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: متاسفانه ماشین آلات واحدهای صنعتی سالهاست به روزرسانی نشده و این امر به هیچ عنوان با روحیه نیروی جوان فعلی سازگاری ندارد هرچند در برخی واحدهای بزرگ استان اقداماتی در این زمینه آغاز شده ولی نتیجه ای را شاهد نیستیم.

فتحی تضاد فرهنگی میان فارغ التحصیلان جوان فعلی با صاحبان کار و تولید را از دیگر چالش های محیط های کار و تولید عنوان کرد و گفت: در واقع اکنون شیوه رفتار نیروی کار جوان با دیدگاه کارفرمای موجود فعلی و ستنی با مشکل مواجه است که باید برای آن فکری اساسی کرد.

وی در ادامه از همکاری و اتحاد تشکل های کارگری استان آذربایجان شرقی به عنوان عامل پیشرفت در رفع مشکلات این قشر در استان یاد کرد و گفت: تشکل های کارگری استان با تشکیل دبیرخانه مشترک و برگزاری جلسات تخصصی مسایل مختلف این قشر را به جد پیگیر هستند که موجب شده فضای مناسبی برلی فعالیت های آنان به وجود آید.

رییس مجمع نمایندگان کارگران استان آذربایجان شرقی نیز در این گردهمایی در سخنانی با اشاره به گذشت سی سال از تصویب قانون کار اظهار داشت: این قانون با توجه به عصر تکنولوژی و جدیدا هوش مصنوعی نیاز به اصلاح دارد البته همین قانون هم به درستی اجرا نمی شود.

جعفر جاوید با بیان اینکه ما کارگران در چنین روزی خواستار مطالبات خود که در قانون کار آمده هستیم گفت: این قانون از جامعیت بالایی برخوردار است اما با گذشت زمان در برخی بخش ها نیازمند رفع اشکالاتی است که رفع این اصلاحات می بایست باید به صورت سه جانبه گرایی و با حفظ منافع کارگران صورت بگیرد.

وی قانون کار را بعد از قانون اساسی دومین قانون معتبر کشور عنوان کرد و گفت: این قانون باید از سوی دولتمردان، کارگران و کارفرمایان در همه صنوف رعایت شود اگر قانون به طور صحیح اجرا نشود در نتیجه مثل الان امنیت شغلی نداشته و از کارگر به صورت برده برداری توین استفاده خواهد شد.

جاوید با طرح این سوال از دو نماینده مجلس حاضر در این گردهمایی که آیا تعهداتی که در قانون کار برای کارگران وجود دارد اجرا می شود ادامه داد: نگاهی به وضعیت شغلی کارگران و نحوه زندگی به خوبی نشان می دهد که شرایط آنها هر روز بدتر از دیروز است و به خوبی می توان فهمید قانون در این خصوص اجرایی نمی شود و هنوز بعد از سی سال تضمین اجرایی لازم برای تحقق بسیاری از مفاد این قانون وجود ندارد.

جاوید با بیان اینکه کارگران در محیط های کار با بسیاری از چالش ها روبرو هستند خاطرنشان کرد: البته بخشی از کارگران هم در بخش غیررسمی و زیرزمینی و بدون بیمه در بدترین شرایط کاری مشغول به کار هستند.

وی خواستار رفع مشکل قراردادهای موقت کار از سوی نمایندگان مجلس و بهره گیری از مشاوران حاذق در این زمینه شد گفت: یکی از موضوعات مهمی که اکنون جامعه کارگری با آن روبرو هستند بحث مشاغل سخت و زیان آور است که باید توجه ویژه ای به آن شود.

جاوید با اشاره به اینکه بیش از نیمی از جمعیت کشور را کارگران و بازنشستگان تشکیل می دهند گفت: هرسال با نزدیک شدن پایان سال با رشد تورم و ناهماهنگی دستمزد با هزینه های زندگی قدرت خرید کارگران به شدت کاهش می یابد لازم است برای رفع جدی این معضل اقدام عاجلی صورت گیرد.

تاجش نماینده کانون صندوق آینده ساز در استان آذربایجان شرقی نیز دیگر سخنران این گردهمایی بود.

او با انتقاد از وضعیت حاکم بر این صندوق گفت:متاسفانه از سال 1400 با تصویب اساسنامه جدید مشکلات اعضای صندوق آینده ساز رفع نشد و وجود برخی ایرادات در آن عامل بروز مسایل جدیدی به زیان اعضای آن شد.

تاجش با اشاره به برخی مسایل موجود در این اساسنامه گفت: در شرایطی که بازنشستگان عضو این صندوق بر اساس قانون کار اشتغال داشته و بر مبنای آن بازنشسته شده بودند به لحاظ قرار گرفتن بندی در ذیل ماده 4 اساسنامه هم اکنون از افزایش 35 الی 40 درصد کمتری از بازنشستگان در تامین اجتماعی برخوردار هستند.

وی با بیان اینکه در این تبصره عنوان شده که افزایش حقوق اعضای کانون آینده ساز بر مبنای افزایش بازنشستگان کشوری باشد خاطر نشان کرد: تمامی تلاش ها هم برای رفع معضلات در این حوزه ها با تشکیل غیرفانونی شورای حقوقی در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی که هیچ جایگاه قانونی ندارد به نتیجه ای نمی رسد.

تاجش به عدم حمایت دولت از صندوق آینده ساز اشاره کرد و گفت: در طول این سال ها صندوق آینده ساز تنها صندوق بازنشستگی در کشور بوده که از هیچ حمایت دولتی برخوردار نبوده است.

وی خواستار تغییر در اساسنامه صندوق آینده ساز شد و با انتقاد از روند افزایش حقوق بازنشستگان گفت: افزایش فعلی حقوق بازنشستگان هم پس از چند ماه از آغاز سال شکل اجرایی به خود می گیرد و باید از مسئولین پرسید آیا افزایش قیمت ها در آغاز سال تا افزایش حقوق فعلی صبر می کند که شاهد تاخیر در پرداخت چند ماهه هستیم.

صفری نماینده مجمع پارکبانان شهرداری تبریز نیز در این گردهمایی در سخنانی با انتقاد از وضعیت حاکم در روند اعمال بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور و طولانی شدن اجرای آن گفت: متاسفانه روند اداری سختی برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور وجود دارد فعال بودن تنها یک شعبه برای پیگیری این امور در تبریز برای سطح استان از جمله این مسایل است که سبب می شود روند رسیدگی به چند سال سال منجر شود.

صفری افزود: در زمان بازنشستگی دوباره از پاکبانان خواسته می شود که تاییدیه های شغلی خود را از کارفرمایان و پیمانکاران قبلی اخذ نمایند که در بسیاری موارد تحقق آن با مشکلاتی مواجه است.

در ادامه این جلسه کارگران و بازنشستگان حاضر پس از سخنرانی رضا صدیقی و علی جعفری آذر دو تن از نمایندگان مردم تبریز، آذرشهر و اسکو و عضو هیأت رئیسه کمیسیون مجلس شورای اسلامی از اقدامات جامع در رفع مشکلات این قشر به طرح مطالبات جامعه کارگری و بازنشستگی پرداختند.

در این گردهمایی همچنین کارگران و بازنشستگان حاضر پرشور با سردادن شعارهایی خواهان دفاع از جایگاه قانون کار و ارتقای جایگاه کارگران و بازنشستگان و بهبود فضای روابط کار شدند.

در پایان این گردهمایی قطعنامه پایانی مراسم سالروز تصویب قانون کار قرائت و طی آن بر لزوم توجه به مطالبات کارگران -از معیشت گرفته تا ایمنی و امنیت شغلی- تاکید شد.

در ادامه این مراسم نماینده مردم تبریز ، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی از پیگیری قاطع برای رفع معضل نیروهای شرکتی دولت خبر داد و گفت: در تلاش هستیم با همبستگی میان بخش های مختلف تحقق این مهم را برای رفع بخشی از مشکلات و بی عدالتی حاکم برای جامعه کارگران فراهم کنیم.

رضا صدیقی که در گردهمایی بزرگ کارگران و بازنشستگان آذربایجان شرقی در سالروز تصویب قانون کار در سالن اجتماعات خانه کارگر تبریز سخن می گفت با اشاره به وضعیت صنعت استان اظهار داشت: روزگاری تبریز دومین شهر صنعتی کشور بود و کارخانه ای مانند ماشین سازی صادر کننده ماشین آلات برای احداث کارخانه بود اما اکنون وضعیت بسیار نامطلوبی دارد.

وی با انتقاد از شیوه واگذاری کارخانه ماشین سازی تبریز گفت: واگذاری این کارخانه به شیوه نوع یک پیش بینی شده بود که با ایستادگی توانستیم آن را به شیوه نوع 2 که امکان شرایط بهتری با فروش اراضی یا سایر امکانات برای توسعه و رفع مشکلات فراهم می کند نغییر دهیم و در سفر اخیر وزیر اقتصاد و امور دارایی که دبیر هیأت واگذاری است در این زمینه بهره خواهیم گرفت.

صدیقی به تلاش کمیسیون اجتماعی مجلس اسلامی برای رفع مشکلات کارگران و بازنشستگان از جمله افزیش دستمزد همچنین مسایل صندوق آینده ساز، کارگران ساختمانی و قالیباف تأکید کرد: در کشور ما با منایع کافی برخورداریم مشکل ما به استفاده از مدیران بی کفایت مربوط است.

وی با اشاره به طرح مطالبات کارگران و بازنشستگان واگذاری بانک رفاه کارگران را در این زمینه یادآور شد و گفت: این بانک متعلق به جامعه کارگری و بازنشستگی است و یک ظرفیت ویژه برای این قشر و سازمان تامین اجتماعی است که در این زمینه با بانک مرکزی و جلوگیری از این اقدام در حال پیگیری موضوع هستم.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس از پیش بینی برای عرضه کالابرگ الکترونیک برای کالاهای اساسی از سوی کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد و گفت: کالابرگ الکترونیک به روش پیشرفته تر همانند کوپن کالاهای اساسی برای رفع مشکلات مردم در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

صدیقی ضرورت سرمایه گذاری کلان در حوزه صنعت و درمان استان آذربایجان شرقی را یادآور شد و گفت: در بحث درمان در دهه های گذشته شاهد آن بودیم که پس از فرسوده شدن بیمارستان ها مثلا برای نمونه بیمارستان عالی نسب احداث شده و سرمایه گذاری جدیدی متناسب با نیاز آن صورت نگرفته و در واقع ظلم مضاعفی در حق آن صورت گرفته که در این زمینه تلاش می شود با حفظ بیمارستان 29 بهمن بیمارستان 300 تختخوابی و بیمارستان دیگری در شهر جدید سهند ایجاد شود.

نماینده مردم تبریز، آذزشهر و اسکو که سخنانش با تشویق کارگران و بازنشستگان حاضر همراه شده بود ادامه داد: در بخش صنعت نیز هیچ مجموعه بزرگ صنعتی با حمایت دولت و یا خصولتی ها همانند تراکتورسازی در استان آذربایجان شرقی احداث نشده که به جد به دنبال جذب سرمایه گذاری دولت در این زمینه هستیم.

رضا صدیقی همچنین بر لزوم شایسته سالاری در مدیریت شرکت های خصولتی تأکید کرد و گفت در این شرکت ها می توان هرکسی را به مدیریت عاملی برگزید و شایسته سالاری مدنظر قرار نگیرد در حالی که در دولتی ها حداقل باید مدیر حداقل از درون نهاد دولتی و سازمان انتخاب شده باشد.

در ادامه این جلسه کارگران و بازنشستگان حاضر پس از سخنرانی رضا صدیقی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو و عضو هیأت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از اقدامات جامع در رفع مشکلات این قشر به طرح مطالبات جامعه کارگری و بازنشستگی پرداختند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سیر تحولی قانون کار در ایران لزوم توجه به این قانون و نگرش درست به آن را خواستار شد.

علی جعفری آذر عضو هیأت رئیسه کمیسیون مجلس شورای اسلامی که در گردهمایی بزرگ کارگران و بازنشستگان آذربایجان شرقی در سالروز تصویب قانون کار در سالن اجتماعات خانه کارگر تبریز سخن می گفت با بیان اینکه فقر در کشور همانند برخی موارد به فقدان اختیار و دسترسی قانونی بر می گردد اظهار داشت: همانند بیمه شخص ثالث که موجب نارضایتی مردم را فراهم کرده بود یا در بحث رفع اعمال قانون برای روستای عشایر ، اعمال و ضروری کردن صبحانه برای دانش آموزان، خارج کردن مطب پزشکان از منازل همگی از مواردی بود که می تواند به آسانی در کاهش فقر مثمر ثمر باشد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی به بحث تورم در کشور اشاره کرد و گفت: در همین بحث بانک آینده سیستم قضایی معتقد بود که 34 درصد در تورم نقش داشته اما مسئولان بانک مرکزی نقش 6درصدی برای آن قایل بودند من به غیر از میزان معتقدم هرچقدر می توان برای کاهش چنین عوامل تورم زا در کشور باید تلاش شود.

جعفری آذر بر لزوم کاهش تعداد بانک های کشور از 34 فقره کنونی تأکید کرد و گفت: در همین بحث شرکت های بیمه ای نیز شاهد فعالیت 45شرکت بیمه ای هستیم که خود این شرکت ها هر کدام هزینه های سرسام آوری برای دوش مردم می گذارند با ادغام شرکت‌های تابعه هزینه‌های بیمه خود به خود کاهش می یابد.

وی به افزایش دستمزد حقوق امسال اشاره کرد و گفت: خوشبختانه امسال با پیگیری صورت گرفته افزایش حقوق کارگران بدون مشکل متناسب با تورم موجود به تصویب رسید که بیشتر هم از افزایش کارمندی بود اما متاسفانه تورم سریع بعد، این رشد را با مشکل مواجه کرد.

جعفری آذر با اشاره به اینکه اقدامات مربوط به رفع سوء تغذیه دانش آموزان با ادامه تعیین منابع از معادن برای اجرایی شدن را دنبال می کند گفت: باید اجرای این موضوع مهم به جهت اهمیت در سوءتغذیه دانش آموزان عملیاتی شود و در صورت لزوم مرحله به مرحله آن را اجرایی کنیم.

وی خواستار کنترل جامع تورم شد و گفت:بجای آنکه پز دولتی بدهیم بایستی با کنترل گرانی مردم به جدی یاری شوند که اقداماتس نظیر توزیع کالابرگ بخش هایی از این اقدامات در این زمینه می تواند باشد.

حعفری آذر به برنامه ریزی برای تغییر برنامه و شیوه کار برای رفع مشکل مسکن کارگران اشاره کرد و گفت: برنامه ای در این راستا با همکاری وزارت راه و شهرسازی برای اهدای زمین از طریق کارفرمایان در قالب طرح فرم سبز پیش بینی شده که طی آن و در صورت اجرای درست می توان امید داشد ظرف مدت کمی با برنامه ریزی کارگران از مسکن مورد نیاز برخوردار شوند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس که سخنانش بارها با شعارهای تشویقی کارگران و بازنشستگان همراه شده بود بر لزوم حذف قراردادهای موقت کار تأکید کرد و گفت: در پاره ای از موارد مانند بیمه قالیباف شاهد هستیم که به لحاظ عدم انجام تعهدات دولت وقت در پرداخت مطالبات تامین اجتماعی بازنشستگی آنان با مشکل مواجه شده و تداوم آن موجب جریمه های سنگین می شود که در این زمینه در حال مذاکره و افدام برای رفع مشکل هستیم.

جعفری آذر از وجود بیمه تکمیلی کارگران و بازنشستگان انتقاد کرد و گفت: حال حتی صحبت از بیمه اکمل هم به میان آمده باید با شیوه ای صحیح آن را به نفع این قشر تغییر دهیم.

وی پتانسیل معادن را ظرفیتی بزرگ برای کشور عنوان کرد و گفت: در بسیاری موارد می توان با پتاتسیل اندکی از این معادن مشکلات درمان رفع کرد و همانطور که مقام معظم رهبری فرموده اند شرایطی فراهم آوریم که بیماری که جز درد بیماری مشکل دیگری نداشته باشد.

جعفری آذر از برنامه ریزی در قالب صندوق درمان ایرانیان در این زمینه اشاره کرد و گفت: در حال بررسی این موضوع هستیم که بررسی ها خبر از امکان تحقق آن را می دهند.

جعفری آذر همچنین از فقدان سرمایه گذاری کلان دولت برای اشتغال زایی در استان آذربایجان شرقی در سال های اخیر انتقاد کرد و گفت: صنایع بزرگ غیرنظامی یا نظامی با هدف اشتغال زایی می توانند کمک موثری به توسعه استان داشته باشتد که در این راستا مقدماتی با همکاری وزات دفاع در حال انجام است.

در ادامه این جلسه کارگران و بازنشستگان حاضر پس از سخنرانی علی جعفری آذر نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو و عضو هیأت رئیسه کمیسیون مجلس شورای اسلامی از اقدامات جامع در رفع مشکلات این قشر به طرح مطالبات جامعه کارگری و بازنشستگی پرداختند.

در این گردهمایی جمعی از فعالان جامعه کارگری و بازنشستگی سخنانی مهمی در راستای خواسته های به حق کارگران و بازنشستگان بیان کردند.

در خاتمه قرعه کشی مسابقه کتبی قانون کار انجام و به شش نفر به قید قرعه هدایایی اهدا و به پاس همکاری‌های همه جانبه مدیریت لوازم خانگی شهر و استخر پیام لوح تقدیر و تندیس جامعه کارگری به آنان تقدیم شد.

انتهای پیام/