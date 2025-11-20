آغاز جلسات مزدی شورای عالی کار از هفته آینده / این مزد پاسخگوی زندگی ده روز هم نیست!

به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز مراسم گرامیداشت سالروز تصویب قانون کار ایران با حضور دبیرکل خانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در محل ستاد مرکزی خانه گارگ و جمعی از اعضای این تشکل برگزار شد.

در این مراسم، علی خدایی (نماینده کارگران در شورای عالی کار) گفت: در ابتدای سال ۱۴۰۴ تصمیم خوبی برای حمایت از افزایش مزد بیش از تورم و تداوم آن برای سال‌های بعد به منظور پر کردن شکاف مزد و تورم گرفته شد. اما در ادامه مشکلات تورمی را مشاهده کردیم. ما ۶۴ درصد تورم مواد غذایی را داریم و هزینه‌ها سر به فلک کشیده است. این مزد پاسخگوی ده روز ما هم نیست.

وی افزود: بنابر حجب و حیای جامعه کارگری و نگرانی ما بابت مشکلات داخلی و بین المللی کشور، سکوت کردیم. بحث‌هایی مثل کالابرگ و مسکن کارگری از سوی دولت مطرح شد اما تمام این وعده‌ها مانند دولت‌های قبل محقق نشد. لذا مذاکرات مزدی امسال باتوجه به این شرایط از هفته آینده آغاز خواهد شد.

او تصریح کرد: موضع نمایندگان کارگری افزایش قدرت خرید نقدی کارگران به میزانی است که در سال جاری با تورم کاسته شده. ما تا مرحله عزل از شورای عالی کار مانند دولت قبل هم پیش می‌رویم اما سکوت نخواهیم کرد. مسئولان بدانند که سازمان پر قدرت تامین اجتماعی را خودشان ناتراز کردند. ما در برابر اقدامات ضد کارگری کوتاه نخواهیم آمد.

این فعال کارگری تشریح کرد: ما ۳۰ سال یا ۲۵ سال ۹ درصد درآمد خود را به عنوان کارگر به تامین اجتماعی دادیم تا درمان رایگان داشته باشیم اما برخی مسئولان وقیحانه از بیمه مکمل و اکمل صحبت می‌کنند و دوباره به دنبال ایجاد مشکلات بیشتر کارگران هستند.

خدایی افزود: کسانی که در مجلس و نهادها به دنبال حذف بیمه کارگران ساختمانی و بیمه نشدن رانندگان اینترنتی و کاهش ضریب پشتیبانی و ایجاد مشکل برای اصلاح عناوین شغلی در هیات‌ها هستند، ناآگاهانه به دنبال تعرض به همین حقوق حداقلی کارگران و انهدام کارکرد سازمان تامین اجتماعی هستند‌. ما در مسیری که مقابله با این روند باشد، کوتاه نخواهیم آمد.

