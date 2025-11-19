به گزارش ایلنا، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از تصویب طرحی در کمیسیون مشترک عمران و اجتماعی خبر داد که به موجب آن مشکل بیمه حدود ۲۰۰ هزار راننده حمل‌ونقل بار و مسافر بین شهری رفع می‌شود.

صدیف بدری (عضو هیات رئیسه مجلس) در توضیح آخرین وضعیت بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری، گفت: کلیات طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری در جلسه علنی ۸ مهرماه تصویب شد و برای بررسی بیشتر به کمیسیون‌های اجتماعی و عمران ارجاع شد.

وی توضیح داد: این طرح در کمیسیون مشترکی متشکل از دو کمیسیون عمران و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت که جمع‌بندی و مصوبه کمیسیون به هیات رئیسه مجلس ارجاع شد و به زودی در دستور صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد.

این عضو کمیسیون عمران مجلس توضیح داد: با تصویب کمیسیون، ۳ تبصره به قانون موجود بیمه رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر اضافه می‌شود که به موجب آن رانندگان حمل و نقل بار و مسافر از ۲۷ درصد حق بیمه نصف آن یعنی ۱۳.۵ درصد را پرداخت می‌کنند. درباره الباقی آن یعنی ۱۳.۵ درصد دیگر، قرار شد که ۲.۵ تا ۴ درصد از مبالغ صورت وضعیت و بارنامه کسر شده و به حساب خاص مربوط به این موضوع واریز شود تا از محل درآمد این صندوق و آن حساب، سهم بیمه باقی‌مانده توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود.

بدری بیان کرد: براساس برآوردها، حدود ۲۰۰ هزار راننده مشمول این طرح هستند که تاکنون به دلیل محدودیت منابع یا درآمد، نتوانستند خودشان را بیمه کنند که در صورت تصویب نهایی این طرح در مجلس، دغدغه آن‌ها رفع خواهد شد؛ رانندگانی که شبانه‌روز در جاده‌ها رانندگی کرده و نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی و زیرساخت‌های کشور دارند و سال‌ها منتظر حل مشکل بیمه خود بوده‌اند.

وی ادامه داد: طبق این طرح، سازمان تامین اجتماعی باید هر ۳ ماه یکبار گزارش عملکرد اجرای این قانون را به کمیسیون‌های عمران و اجتماعی ارائه کند. همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف به تامین زیرساخت‌های لازم برای ساماندهی شرکت‌های حمل و نقل است و اطلاعات لازم را در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار دهد. سازمان راهداری کشور نیز باید سامانه مربوطه را تکمیل کند تا حقی از رانندگان ضایع نشود.

این عضو هیات رئیسه مجلس همچنین گفت: علاوه بر این، طبق قانون فعلی تامین اجتماعی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی نمی‌توانند به عنوان راننده حمل‌ونقل بار و مسافر فعالیت کنند که با همفکری سازمان تامین اجتماعی، این مشکل حل شد.

بدری توضیح داد: طبق این مصوبه، مستمری‌بگیران نیز می‌توانند در کنار دریافت مستمری بازنشستگی خود، به عنوان راننده حمل‌ونقل بار و مسافر داخل شهری و بین شهری مشغول به کار باشند و در این صورت مستمری آن‌ها نیز قطع نمی‌شود؛ این مشکل فقط برای بازنشستگان تامین اجتماعی بود و بازنشستگان خدمات کشوری مشکلی نداشتند.

وی اضافه کرد: بازنشستگان تامین اجتماعی به خصوص رانندگان حمل و نقل داخل شهری چندین سال پیگیر حل این مشکل بودند که در این طرح سازوکاری برای حل مشکل آن‌ها پیش‌بینی شده است.

این عضو هیات رئیسه مجلس درباره تمهیدات اندیشیده شده برای تامین منابع مالی این طرح، گفت: قرار شده سازمان تأمین اجتماعی یک حساب خاصی ایجاد کند تا ۴ درصد از مبالغ صورت وضعیت مسافری و ۲.۵ درصد از مبالغ بارنامه کسر شده و به این حساب واریز شود.

وی ادامه داد: بر این اساس حدود ۲۰۰ هزار راننده‌ای که تاکنون بیمه نشده‌اند، از طریق این منابع بیمه شده و بار مالی آن نیز تامین می‌شود.

بدری با تاکید بر اینکه سازمان تامین اجتماعی موافق این طرح است، گفت: اجرای این طرح بار مالی خاصی برای سازمان تامین اجتماعی ندارد چون منابع مالی آن پیش‌بینی شده است.

