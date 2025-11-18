اصلاح عناوین شغلی به جایی نرسید/ تامین اجتماعی موافقت نکرد!

«محسن باقری» از نمایندگان کارگران در شورایعالی کار در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با نشست شورایعالی کار که عصر روز گذشته در محل وزارت کار برگزار شده؛ گفت: در این نشست که دومین جلسه شورایعالی کار در سال جاری بود، چند موضوع مورد بررسی قرار گرفت؛ یکی از موضوعات، اصلاح آیین نامه ماده ۱۶۴ قانون کار و تعیین اعضای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف بود که بعد از گفتگو، اصلاحات مد نظر ما مورد موافقت اعضای شورایعالی کار قرار گرفت و به زودی آیین‌نامه جدید ابلاغ خواهد شد.

این نماینده کارگری بحث اصلاع عناوین شغلی و مصوبه ستاد تسهیل را یکی دیگر از گفتگوهای نشست شورایعالی کار دانست و در این رابطه گفت: مصوبه ستاد تسهیل در رابطه با اصلاع عناوین شغلی تاکید دارد که تامین اجتماعی نباید بابت اصلاح عناوین شغلی قبل از سال ۹۵ پول بگیرد؛ در این نشست در این رابطه بحث بسیار شد و سعی کردیم تامین اجتماعی را به پذیرش مصوبه ستاد تسهیل مجاب کنیم؛ اما در نهایت تامین اجتماعی این مسئله را نپذیرفت

به گفته باقری، موضوع مزد و قدرت خرید دستمزد، جزو برنامه‌های دیشب شورایعالی کار نبود.

انتهای پیام/