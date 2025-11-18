یک بازنشسته اهوازی:
وام بازنشستگان کارگری را افزایش دهید/ با این حقوقها چطور زندگی کنیم؟
یک بازنشسته کارگری ساکن اهواز خواستار افزایش رقم وام پرداختی به بازنشستگان و مستمریبگیران تامین اجتماعی شد.
«محمدزاده» بازنشسته تامین اجتماعی ساکن اهواز در تماس با خبرنگار ایلنا، خواستار افزایش رقم وام پرداختی به مستمریبگیران این صندوق شد.
او گفت: مبلغ وام بازنشستگان کارگری فقط ۵۰ میلیون تومان است و این در حالیست که یک بازنشسته باید چند ماه یا گاهی بیش از یکسال منتظر بماند تا نوبت پرداخت وامش برسد.
به گفته محمدزاده، با ۵۰ میلیون تومان هیچ چیز نمیشود خرید، نه یک تکه وسایل خانه و نه حتی یک چرخ خودرو؛ بیشتر بازنشستگان برای هزینههای درمان این وام را میگیرند.
این بازنشسته با بیان اینکه، در برخی صندوقها مبلغ وام و تسهیلات رفاهی بیش از ۴ برابر این رقم است؛ تصریح کرد: البته بازنشستهای که فقط ۱۵ یا ۱۶ میلیون تومان حقوق میگیرد، توان پرداخت اقساط وام را هم ندارد؛ با این حقوقها نمیشود زندگی کرد چه برسد به اینکه قسط وام پرداخت. معیشت ما کارگران بازنشسته واقعاً دچار بحران است....