به گزارش خبرنگار ایلنا، همایش هفته جهانی کارآفرینی و آیین امضای تفاهمنامه بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت اقتصادی و دارایی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صبح امروز، سه‌شنبه ۲۷ آبان برگزار شد.

در این همایش، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افشین، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، بهروز آذر معاون امور زنان ریاست جمهوری و مالک حسینی، معاون اشتغال و کارآفرینی وزارت کار حضور داشتند.

مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، در ابتدای این برنامه گفت: وقتی موضوع بزرگداشت هفته جهانی کارآفرینی مطرح شد، با توجه به اینکه همه شما از کارآفرینان توانمند، پیشکسوتان، کارآفرینان جوان و اساتید فعال در این حوزه هستید، دو ویژگی در کارآفرینی از همه بارزتر بود: یکی نوآوری و دیگری ریسک‌پذیری. آنچه ما را به سمت چنین ساختاری از برنامه برد، این بود که نسل جدیدی وارد فضای کسب‌وکار می‌شود؛ چه در قالب کارآفرین و چه نیروی کار و کارفرما. اما این نسل آن‌گونه که باید شنیده نشده است.

وی افزود: ما تصویری از نسل جدید ــ آنچه اصطلاحاً نسل Z و اکنون نسل نو و آلفا گفته می‌شود ــ در ذهن ساخته‌ایم که لزوماً با واقعیت این نسل تطابق ندارد. چیزی که امروز نیاز داریم این است که دولت و حکمرانی، فرم‌های سابق خود را تا حدی بشکنند. با قالب‌ها و فرم‌های ثابت نمی‌توان با نسل جدید ارتباط گرفت. اگر مدیران دولتی همچنان در قالب‌های سنتی، در اتاق‌های رسمی بنشینند، کمتر بشنوند و خلاقیت نداشته باشند، قطعاً با این نسل ارتباط مؤثر شکل نخواهد گرفت.

مالک حسینی گفت: آنچه امروز در برنامه اتفاق می‌افتد، فرصتی برای شنیدن است. عزیزانی که در حوزه کارآفرینی فعال‌اند، اساتید دانشگاه، پژوهشگران و مدیران دولتی حاضر، امروز فرصت دارند از نگاه نسل‌های جدید بشنوند.

وی ادامه داد: باید از این فرصت نهایت استفاده را ببریم، ذهن‌ها را خالی کنیم و با حوصله بشنویم که نسل جدید چه ارائه و چه دغدغه‌ای دارد. اگر یک پنل تعاملی برقرار شود، کارفرماها بشنوند و نسل Z نیز بشنود، می‌توان به فهم مشترک رسید. از سوی دیگر باید بگویم تصویری که از ما برای این نسل ساخته شده، دقیق نیست.

وی گفت: امروز اینجا جمع شده‌ایم تا بشنویم و این آغاز تغییری در فرم‌های قدیمی است. این شنیدن باید ادامه پیدا کند؛ برگزار کردن یک همایش به معنای شنیدن کامل نیست. این فرایند باید در سطوح مختلف تکرار شود تا به نقطه تعادل برسیم. در غیر این صورت خسارت ناشی از نفهمیدن تحولات فضای کسب‌وکار و فضای اجتماعی بسیار سنگین‌تر خواهد بود.

احمد میدری در این نشست گفت: هدف از ساده‌سازی ارتباط، در واقع درک این نکته است که نسل امروز ارزش‌ها و نگرش‌هایی متفاوت از نسل‌های پیشین دارد. ویژگی‌های مثبت زیادی در این نسل وجود دارد و برخی از خصوصیات نیز ممکن است برعکس گذشته باشد. پرسش اصلی این است که دولت و به‌ویژه دکتر پزشکیان چه نسبتی با این نسل برقرار می‌کند و چه مفهومی را مطرح کرده است.

وی افزود: اول اینکه آقای پزشکیان معتقدند پذیرفتن نقص‌ها، زمینه بروز تفاوت‌ها را فراهم می‌کند. همان‌گونه که در این نشست نیز گفته شد، ما متفاوت هستیم و باید تحمل متقابل و استفاده از ضعف‌های خود را بیاموزیم. حداقل در میان مسئولان، هرکس که قدرت یا اختیاری دارد باید چنین رویکردی را دنبال کند. یکی از اندیشه‌های مهم این دولت، پذیرش تنوع و تکثر فرهنگی در جامعه است.

میدری گفت: مفهوم دیگری که توسط دولت مطرح شده، «محله‌محوری» است؛ موضوعی که رئیس‌جمهور به‌طور هفتگی آن را پیگیری می‌کند. محله‌محوری یعنی پذیرش گروه‌های مختلف و این‌که نمی‌توان از بالا برای همه نسخه واحد صادر کرد.

وی افزود: معنا و ذات این نگاه آن است که مردم در هر محله، خیابان یا روستا بتوانند مسائل خود را تشخیص دهند و برای آن راه‌حل بیابند. ما نمی‌توانیم از مرکز دستور دهیم که مشکلات چگونه حل شود؛ تنها کاری که می‌توانیم انجام دهیم این است که موانع و محدودیت‌هایی را که مانع گردهم‌آمدن مردم می‌شود برداریم تا هسته‌های متکثر اجتماعی شکل بگیرد.

وزیر کار گفت: این مفهوم شاید برای جامعه ما تازه باشد، زیرا در کلان‌شهرها و بسیاری از شهرهای کشور، نهاد اجتماعی «محله» یا از بین رفته یا رو به زوال است. در تهران کمتر ردپایی از محله‌های اصیل دیده می‌شود، در حالی که در شهرهای دیگر هنوز برخی از این هویت‌ها باقی است. اگر امروز تنوع در لهجه، پوشش، فرش، ظروف یا معماری ایرانی دیده می‌شود، حاصل همین محله‌ها و گروه‌هایی است که با آن هویت پیدا می‌کردند و از آن دفاع می‌نمودند.

وزیر کار افزود: این تنوع کمک می‌کند تا نسل جدید بتواند حرف متفاوت خود را بزند. برخلاف تاریخ مدرن که همه‌چیز را یک‌شکل می‌خواهد، تاریخ ایران نشان داده که تفاوت‌ها مایه رشد است. رییس‌جمهور قصد داشته‌اند شرایطی فراهم کنند تا نسل نو فرصت رشد پیدا کند و اندیشه‌ای که ایشان با خود دارند، می‌تواند به بروز استعدادهای این گروه در کارآفرینی، دانش، مهارت، هنر، موسیقی و سایر عرصه‌ها کمک کند.

وی گفت: نسل جدید همچون همه نسل‌ها امکان خطا دارد اما باید اجازه آزمون و تجربه داشته باشد. کارآفرینی یعنی تغییر؛ یعنی خلاقیت، یعنی یافتن مسیر متفاوت در سازماندهی، فناوری یا شیوه‌های نو. از دل همین تفاوت‌ها ظرفیت‌های جدید خلق و تولید تقویت می‌شود.

میدری در پایان افزود: امیدوارم بتوانیم از تفاوت‌های نسل جدید بیاموزیم و ظرفیت‌های بیشتری را فعال کنیم. ان‌شاءالله با گوش شنوا و آغوش باز از همه توانایی‌ها بهره‌مند شویم.

انتهای پیام/