به گزارش خبرنگار ایلنا، حداقل مزد و مستمری کارگران در شرایط فعلی کمتر از نیمی از هزینه‌های ماهانه خانوار را پوشش می‌دهد. بر اساس داده‌های رسمی، نرخ تورم سبد معیشت خانوارهای کارگری از ابتدای سال تاکنون بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته و برخی اقلام اساسی زندگی کارگران تا ۱۰۰ درصد و حتی بیشتر گران شده‌اند.

این پرسش جدی مطرح است که چرا مشکلات کارگران در چنین شرایط تورمی انباشته می‌شود و مسئولان راهکار مؤثری برای رفع این معضلات ارائه نمی‌دهند؟ به نظر می‌رسد تنها رویکرد موجود، به حاشیه راندن مطالبات کارگران و نادیده گرفتن مشکلات واقعی آنان است.

«آیت اسدی» عضو کارگری شورای‌عالی کار در این رابطه به ایلنا گفت: متأسفانه آنچه امروز در عرصه حکمرانی کشور مشاهده می‌شود، بیش از آن‌که معطوف به حل مشکلات واقعی جامعه باشد، درگیری‌های سیاسی و اختلافات بی‌ثمر میان دولت و مجلس است. این رفتارها نه تنها مغایر با اصل ولایت مردم بر سرنوشت خویش و اصل پاسخگویی مسئولان است، بلکه موجب شده مردم ـ به‌عنوان صاحبان اصلی کشور ـ در تصمیم‌گیری‌ها نادیده گرفته شوند.

وی در تشریح مشکلات اصلی کارگران و مردم افزود: تورم و گرانی، کمر حقوق‌بگیران را شکسته و موجب شرمندگی پدران در برابر خانواده شده است. بحران مسکن، درمان و بی‌کیفیتی آموزش عالی، به مهاجرت نخبگان دامن زده و معضلات اجتماعی همچون بی‌آبی، افزایش طلاق، کاهش ازدواج جوانان و ده‌ها مشکل دیگر، زندگی مردم را دشوار کرده است.

اسدی در نقد عملکرد دولت و مجلس اظهار داشت: مجلس به جای ایفای نقش نظارتی، عمدتاً به جابه‌جایی مدیران و طرح‌های سیاسی مشغول است. دولت نیز ناکارآمدی خود را به گردن مجلس می‌اندازد و از مسئولیت شانه خالی می‌کند؛ در این میان، مردم و کارگران قربانی این جدل‌های بی‌ثمر می‌شوند.

راه حل چیست؛ عضو کارگری شورای‌عالی کار در پاسخ گفت: مشارکت مستقیم مردم در اقتصاد و تصمیم‌گیری‌ها کلید اصلی حل مشکلات است. در حوزه روابط کار، اصل سه‌جانبه‌گرایی و نقش شورای‌عالی کار به حاشیه رانده شده است. تصویب قوانینی که تعاونی‌های مردمی، شوراهای محلی و نهادهای مدنی را در سیاست‌گذاری اقتصادی دخیل کند، می‌تواند راهکاری مؤثر باشد.

وی تأکید کرد: تمرکز بر حل مشکلات واقعی اهمیت دارد؛ تدوین قوانین الزام‌آور برای رسیدگی به مسکن، درمان، آموزش، بحران آب و اشتغال جوانان ضروری است. همچنین نظارت واقعی مجلس باید تقویت شود؛ نمایندگان باید به جای تغییر مدیران، بر اجرای صحیح قوانین و پاسخگویی وزرا تمرکز کنند. در صورت عدم تمکین وزرا، ابزارهای قانونی همچون سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص باید به‌کار گرفته شود. دولت نیز موظف است برنامه‌های عملیاتی خود را شفاف ارائه دهد و از فرافکنی پرهیز کند. اگر دولت یا مجلس توان حل مشکلات را ندارند، باید با شجاعت استعفا دهند و میدان را به نیروهای کارآمد و مردمی بسپارند.

اسدی در ادامه به موضوع دستمزد کارگران اشاره کرد و گفت: این ادعا که «دستمزد ریالی است اما هزینه‌ها دلاری» کاملاً صحیح است. رئیس‌جمهور در یک سال اخیر بارها بر پایین بودن قیمت بنزین در ایران و مقایسه آن با کشورهای منطقه تأکید کرده است؛ حال باید پرسید چرا دستمزد کارگران با کشورهای دیگر مقایسه نمی‌شود؟

وی افزود: دستمزد ماهانه کارگران حتی به ۲۰۰ دلار هم نمی‌رسد؛ در حالی که از پایین بودن قیمت بنزین و ضرورت دلاری کردن آن سخن گفته می‌شود. اگر قرار است قیمت‌ها دلاری محاسبه شود، ابتدا باید دستمزد کارگران دلاری شود و سپس سایر اقلام از جمله انرژی، آب و برق به همان شیوه محاسبه گردد. یک‌جانبه‌نگری در این زمینه، خلاف عدالت و منطق است و منافع مردم را مخدوش می‌سازد.

