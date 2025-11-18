به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدعلی مظلومین، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارگری مخابرات استان تهران، در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت مخابرات خواستار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای نیروهای تبدیل وضعیتِ طرح ایثارگری شد.

متن این نامه به شرح زیر است:

به استحضار می‌رساند پیرو نامه شماره ۱۳۱۹ ص/ الف مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ و بر اساس بررسی‌های انجام شده توسط انجمن صنفی مخابرات استان تهران، اجرای قانون طرح طبقه‌بندی مشاغل در مورد پرسنل رسمی تبدیل وضعیت ایثارگری به صورت کامل انجام نگرفته است. با عنایت به اینکه اصلاحیه رسمی طرح مذکور که توسط مشاور دارای مجوز اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران تهیه و تأیید شده به پیوست تقدیم می‌گردد؛ لذا خواهشمند است دستور فرمایید موضوع با قید فوریت مورد بررسی واقع شده و انجام طرح مطابق با مفاد اصلاحیه، اصلاح و اجرای کامل گردیده و از نتیجه اقدامات انجام شده این انجمن را مطلع فرمایند.

بدیهی است اجرای صحیح و عادلانه طرح طبقه‌بندی مشاغل علاوه بر حفظ حقوق قانونی همکاران تبدیل وضعیت ایثارگری، موجب افزایش انگیزه بهبود بهره‌وری و ارتقاء عدالت سازمانی در سطح شرکت خواهد شد.

