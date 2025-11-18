خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در نامه‌‎ای مطرح شد؛

درخواست اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای برخی از نیروهای رسمی مخابرات

درخواست اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای برخی از نیروهای رسمی مخابرات
کد خبر : 1715273
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارگری مخابرات استان تهران، در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت مخابرات خواستار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای نیروهای تبدیل وضعیتِ طرح ایثارگری شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدعلی مظلومین، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارگری مخابرات استان تهران،  در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت مخابرات خواستار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای نیروهای تبدیل وضعیتِ طرح ایثارگری شد. 

متن این نامه به شرح زیر است: 

به استحضار می‌رساند پیرو نامه شماره ۱۳۱۹ ص/ الف مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ و بر اساس بررسی‌های انجام شده توسط انجمن صنفی مخابرات استان تهران، اجرای قانون طرح طبقه‌بندی مشاغل در مورد پرسنل رسمی تبدیل وضعیت ایثارگری به صورت کامل انجام نگرفته است. با عنایت به اینکه اصلاحیه رسمی طرح مذکور که توسط مشاور دارای مجوز اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران تهیه و تأیید شده به پیوست تقدیم می‌گردد؛ لذا خواهشمند است دستور فرمایید موضوع با قید فوریت مورد بررسی واقع شده و انجام طرح مطابق با مفاد اصلاحیه، اصلاح و اجرای کامل گردیده و از نتیجه اقدامات انجام شده این انجمن را مطلع فرمایند.

بدیهی است اجرای صحیح و عادلانه طرح طبقه‌بندی مشاغل علاوه بر حفظ حقوق قانونی همکاران تبدیل وضعیت ایثارگری، موجب افزایش انگیزه بهبود بهره‌وری و ارتقاء عدالت سازمانی در سطح شرکت خواهد شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
جراحی بینی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ