وام ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیونی بازنشستگان نفت اجرایی میشود
رئیس صندوقهای بازنشستگی نفت گفت: زیرساخت پرداخت وامهای ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی ویژه بازنشستگان در پرتو همین تفاهمنامههای جدید به خصوص با بانک ها در حال شکلگیری است و امید داریم در آذر ماه اجرایی شود.
به گزارش ایلنا، سه تفاهمنامه در حوزه مسکن و خدمات رفاهی بازنشستگان صنعت نفت روز یکشنبه (۲۵ آبانماه) با حضور رئیس هیئترئیسه صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت به امضا رسید.
در این مراسم، شرکت مهندسی و ساختمان صبا نفت به نمایندگی از صندوقها تفاهمنامههای جداگانهای با سه شرکت معتبر از زیر مجموعه های وزارت راه و شهرسازی و بخشهای سرمایهگذاری بانکها منعقد گردید.
محور اصلی این تفاهمنامهها، فراهمسازی تسهیلات مسکن ویژه بازنشستگان صنعت نفت است. صبا نفت بهعنوان بازوی تخصصی صندوقها در حوزه مسکن و ساختوساز، مأموریت توسعه این خدمت را بر عهده دارد. این اقدام چندمین گام تازه صندوقها در بهرهگیری از ظرفیتهای بیرونی برای ارتقای رفاه ذینفعان محسوب میشود.
حسینزاده، رئیس سابق کمیته نفت و گاز مجلس که خود با سابقه بیش از ۲۰ سال تجربه در مناطق عملیاتی، ستادی و عرصه بین الملل نفت را در کارنامه دارد در حاشیه آیین امضا تفاهم نامه افزود: « اهتمام نسبت به شان، منزلت، جایگاه و معیشت بازنشستگان ارجمند از اولویتهای اصلی صندوق است. بنابراین، تیرماه امسال اعلام کردیم که هدفگذاری جدی در حوزه رفاه انجام شده است. از این رو، پس از مطالعات اجرایی، امروز شاهد پیشرفت در گامهای اجرایی این برنامهها هستیم.»
وی افزود: « زیرساخت پرداخت وامهای ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی ویژه بازنشستگان در پرتو همین تفاهمنامههای جدید به خصوص با بانک ها در حال شکلگیری است و امید داریم در آذر ماه اجرایی شود.»
رئیس هیئترئیسه صندوقها همچنین تأکید کرد: «توسعه شبکه خدماتی در حوزههای مختلف از جمله تسهیلات وام، مسکن و خدمات رفاهی مانند گردشگری، در نهایت به بهبود معیشت بازنشستگان صنعت نفت منجر خواهد شد.»
وی همچنین به نشست اخیر با جمعی از بازنشستگان ارجمند اشاره کرد و گفت: یک پرداخت مناسبتی جدید به عنوان روز تکریم بازنشستگان را به تقویم پرداختی های مناسبتی اضافه خواهیم کرد. همچنین تلاش می کنیم تفاوت در پرداختی های افراد مجرد و متاهل که مورد نقد بازنشستگان است را رفع کنیم و پرداخت علی الحساب مستمری به بازماندگان را نیز اجرایی خواهیم کرد بنابراین بسیار امیدواریم مجموعه اقدامات سبب بهبود روزافزون و موثر خدمات شود.
رئیس هیئت رئیسه صندوق ها تاکید کرد: جزئیات اجرایی هر کدام از خدمات در زمان مناسب اطلاع رسانی خواهد شد.