مرگ حداقل ۳۲ کارگر بر اثر ریزش پل معدن «کبالت» در کنگو

به گزارش ایلنا به نقل از تارنمای استریت تایمز، فیفی ماسوکا فرماندار ایالت لوالابا در اظهاراتی با اشاره به اینکه شمار قربانیان این حادثه ممکن است افزایش یابد، اظهار داشت: این حادثه در منطقه‌ای سیلابی رخ داده است و عملیات جست وجو همچنان ادامه دارد.

همچنین روی کائومبا مایوند معاون فرماندار ایالت لوالابا نیز در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد: با وجود ممنوعیت رسمی ورود به معدن و بارش شدید باران و خطر رانش زمین، معدن‌کاران وارد محوطه شدند و عبور دسته‌جمعی آن‌ها از روی یک پل موقت، باعث فرو ریختن آن و وقوع سانحه‌ای مرگبار شد.

به نوشته تارنمای استریت تایمز، جمهوری دموکراتیک کنگو بیش از ۷۰ درصد کبالت جهان را تولید می‌کند؛ فلزی حیاتی در تولید باتری خودروهای برقی، لپ‌تاپ‌ها و تلفن‌های همراه به کار می‌رود.

گزارش‌ها حاکی از آن است که بیش از ۲۰۰ هزار نفر در معادن کبالت کنگو به صورت غیرقانونی مشغول به کار هستند.

