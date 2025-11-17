خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مرگ حداقل ۳۲ کارگر بر اثر ریزش پل معدن «کبالت» در کنگو

مرگ حداقل ۳۲ کارگر بر اثر ریزش پل معدن «کبالت» در کنگو
کد خبر : 1715161
لینک کوتاه کپی شد.

مقام‌های محلی جمهوری دموکراتیک کنگو اعلام کردند بر اثر فرو ریختن یک پل موقت در معدن کبالت «کالاندو» در ایالت لوالابا، دست‌کم ۳۲ معدن‌کار جان خود را از دست دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از تارنمای استریت تایمز، فیفی ماسوکا فرماندار ایالت لوالابا در اظهاراتی با اشاره به اینکه شمار قربانیان این حادثه ممکن است افزایش یابد، اظهار داشت: این حادثه در منطقه‌ای سیلابی رخ داده است و عملیات جست وجو همچنان ادامه دارد. 

همچنین روی کائومبا مایوند معاون فرماندار ایالت لوالابا نیز در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد: با وجود ممنوعیت رسمی ورود به معدن و بارش شدید باران و خطر رانش زمین، معدن‌کاران وارد محوطه شدند و عبور دسته‌جمعی آن‌ها از روی یک پل موقت، باعث فرو ریختن آن و وقوع سانحه‌ای مرگبار شد. 

به نوشته تارنمای استریت تایمز، جمهوری دموکراتیک کنگو بیش از ۷۰ درصد کبالت جهان را تولید می‌کند؛ فلزی حیاتی در تولید باتری خودروهای برقی، لپ‌تاپ‌ها و تلفن‌های همراه به کار می‌رود. 

گزارش‌ها حاکی از آن است که بیش از ۲۰۰ هزار نفر در معادن کبالت کنگو به صورت غیرقانونی مشغول به کار هستند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ