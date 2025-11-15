خبرگزاری کار ایران
پرداخت وام ۱۰۰ میلیون تومانی به بازنشستگان بانک سپه
کانون بازنشستگان بانک سپه اعلام کرد که وام یکصد میلیون تومانی برای پیشکسوتان این بانک تصویب شده و به زودی به حساب بازنشستگان واریز خواهد شد.

به گزارش ایلنا، در اطلاعیه کانون بازنشستگان بانک سپه آمده است:

«براساس مصوبه شماره 4/1404/621 مورخ 1404/08/21 هیأت محترم مدیره بانک و به منظور کمک به بهبود وضعیت رفاهی همکاران در شرایط تورمی، با اعطای مرحله دوم تسهیلات مرابحه خرید کالای ضروری به کلیه همکاران شاغل و بازنشسته از کارافتاده و وظیفه بگیر) به ترتیب با مبالغ ۱۵۰ میلیون تومان و ۱۰۰ میلیون تومان با رعایت کلیه ضوابط و مقررات اطلاعیه فوق الذکر نرخ سود، مدت، تضامین و...) موافقت گردیده است.

در این راستا همکاران متقاضی باید فرمهای درخواست و قراردادهای خود را مطابق رویه جاری تکمیل و مسئولین مربوطه درخواستهای پرسنل تحت پوشش را تا پایان وقت اداری روز دوشنبه در این مرحله ارسال نمایند».

 

 

