دیدار مدیرعامل صندوق کشوری با کانون‌ بازنشستگان بلوچستان/ خانه امید تجهیز شود

به گزارش ایلنا، سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری در سفر به استان سیستان و بلوچستان ضمن حضور در نشست‌های تخصصی و بازدیدهای میدانی از واحدهای صنعتی و آموزشی، با رؤسای کانون‌های بازنشستگی کشوری این استان دیدار و بر پیگیری مشکلات و ارتقای خدمات رفاهی و بیمه‌ای بازنشستگان تاکید کرد.

علاءالدین ازوجی، سرپرست این صندوق در چهارمین سفر استانی به سیستان و بلوچستان با حضور در شهرستان‌های زاهدان و خاش، در مجموعه‌ای از نشست‌ها و بازدیدهای میدانی با محوریت توسعه منطقه‌ای، حمایت از اشتغال محلی و رسیدگی به مطالبات بازنشستگان شرکت کرد.

وی در ابتدای ورود به استان سیستان و بلوچستان از هتل ایرانگردی و جهانگردی زاهدان و ظرفیت‌های مختلف آن بازدید و در نشستی صمیمانه با مدیر و معاونان هتل و گفتگو با برخی کارکنان، از تلاش‌های این مجموعه در ارائه خدمات اقامتی به مسافران و میهمانان استانی به ویژه بازنشستگان عزیز قدردانی کرد.

نشست با استاندار و کمیسیون اجتماعی مجلس

در ادامه، سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری در نشست هم اندیشی با حضور استاندار سیستان و بلوچستان، رئیس و جمعی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، معاون شستا، مدیرکل امور مجلس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان شرکت کرد. در این نشست، مهم‌ترین مسائل اجتماعی استان از جمله وضعیت تغذیه دهک‌های کم‌درآمد، چالش‌های اشتغال و سرمایه‌گذاری، قاچاق سوخت و کالا و مشکلات مرتبط با مالیات بر ارزش افزوده مورد بررسی قرار گرفت.

بازدید از واحدهای صنعتی و تولیدی

ازوجی همچنین از کارخانه طلای تفتان که با سرمایه‌گذاری مجموعه شستا فعالیت دارد، بازدید کرد. این واحد تولیدی در حال حاضر سهمی قابل توجه در استخراج و تولید طلا در استان داشته و نقش مهمی در ایجاد اشتغال محلی ایفا می‌کند.

وی همچنین از کارخانه سیمان خاش متعلق به تامین اجتماعی بازدید و در جریان روند تولید، وضعیت صادرات و مسائل زیست‌محیطی این مجموعه قرار گرفت.

بازدید از مرکز فنی و حرفه‌ای خاش

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری سپس از مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان خاش و نمایشگاه دائمی فروش محصولات هنرآموزان، به‌ویژه زنان و دختران مناطق کمتر برخوردار، بازدید کرد و بر اهمیت توانمندسازی و حمایت از اشتغال مبتنی بر مهارت تاکید کرد.

حضور در شورای اداری شهرستان خاش

در ادامه این سفر، ازوجی در جلسه شورای اداری شهرستان خاش با حضور اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، رئیس سازمان بهزیستی کشور، معاون سیاسی و اجتماعی استانداری، فرمانداران خاش و تفتان و جمعی از ائمه جمعه شرکت کرد. در این نشست بر بررسی وضعیت کارخانه پگاه و ارتقای نقش مسئولیت‌های اجتماعی مجموعه‌های وابسته به صندوق‌ها در حمایت از حوزه‌های آموزش و بهداشت منطقه تاکید شد.

نشست با کانون‌های بازنشستگی و بازدید از خانه امید

نشست صمیمی ازوجی با رؤسای کانون‌های بازنشستگی استان در محل خانه امید زاهدان نیز برگزار شد. موضوعاتی چون بیمه تکمیلی، بهبود معیشت، افزایش تسهیلات و ارتقای خدمات حمایتی بازنشستگان در این نشست مطرح شد.

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری در این نشست بر پیگیری جدی مطالبات بازنشستگان و هماهنگی با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان برای اختصاص اعتبار تجهیز خانه امید تأکید کرد.

انتهای پیام/