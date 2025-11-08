بازنشستگان از خدمات بیمه تکمیلی ناراضی اند/ هزینه ۸۰ جلسه فیزیوتراپی حدود ۴۰ میلیون تومان!

به گزارش خبرنگار ایلنا، اوایل هفته گذشته، جلسه ای با حضور مدیران کانون‌های کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی برگزار شد. مدیرعامل آتیه‌سازان حافظ در این جلسه با حمایت از عملکردِ این شرکت گفت: «با وجود معوقه ۸ ماهه سازمان تأمین اجتماعی به آتیه‌سازان حافظ، توقف خدمت به بازنشستگان برای ما مطرح نیست، هرچند فشار زیادی در این زمینه متحمل می‌شویم.»

بیمه آتیه‌سازان حافظ به عنوان بیمه مکمل درمان بازنشستگان تأمین اجتماعی محل انتقاد بازنشستگان است. هر سال با وجود اعتراض بازنشستگان به عقد قرارداد با شرکت آتیه‌سازان حافظ، در نهایت کانون بازنشستگان باز هم با این شرکت قرارداد می‌بندد. سال گذشته بعد از روزها تأخیر در عقد قرارداد جدید، کانون اعلام کرد که قرارداد باز هم با بیمه آتیه‌سازان حافظ بسته شد. مسئولان در جریان مصاحبه‌های خود بیان می‌کردند که هیچ شرکتی حاضر به عقد قرارداد با تأمین اجتماعی نشده و تنها گزینه‌ی موجود بیمه آتیه‌سازان حافظ بوده است.

امسال اما پیش از پایان قراردادِ بیمه تکمیلی، بسیاری از بازنشستگان در تماس با «ایلنا» به عملکرد ضعیف این شرکت معترض هستند و از مسئولان کانون و تأمین اجتماعی می‌خواهند قرارداد را با شرکتی متعهدتر امضا کنند. آن‌ها با اشاره به جلسه‌ی اخیر مدیران کانون‌های بازنشستگی نگرانند که برای سال پیش‌رو نیز شرکتِ آتیه‌سازان حافظ بیمه مکملِ بازنشستگان را به دست گیرد و تمام ناکامی‌های درمان همچنان ادامه داشته باشد.

عیدعلی کریمی، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین، در گفتگو با «ایلنا» در انتقاد از عملکرد ضعیف این شرکت و در واکنش به اظهارات اخیر مدیرعامل آتیه‌سازان حافظ گفت: مسئولان آتیه‌سازان حافظ مدعی‌اند خدمات خود را قطع نکرده‌اند، در حالی‌که صورت حساب های درمانیِ بسیاری از بازنشستگان ماه‌هاست پرداخت نشده است. ما از عملکرد شرکت آتیه‌سازان رضایت نداریم و نمی‌خواهیم هیچ‌کس برای تمدید قرارداد با این شرکت وساطت کند. این شرکت در ارائه خدمات درمانی به بازنشستگان ناتوان بوده است.

وی افزود: بازنشستگان از خدمات درمانی تأمین اجتماعی هم رضایت ندارند و بیمه مکمل به جایِ آنکه به داد آن‌ها برسد، اسباب دردسر شده است. قانون الزام درمان رایگان برای بازنشستگان وجود دارد، اما عملاً اجرا نمی‌شود. در حال حاضر، بخش درمان به جای رایگان بودن، کاملاً خصوصی و پرهزینه شده است.

کریمی با اشاره به اظهارات اخیر مدیرعامل شرکت آتیه‌سازان ادامه داد: ایشان اعلام کرده بودند که خدمات درمانی را قطع نکرده‌اند، اما در عمل بیمه‌شدگان حتی پس از هفت تا هشت ماه هنوز مطالبات خود را نگرفته‌اند. این ادعاها با واقعیت فاصله دارد.

دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین با انتقاد از تمدید دوباره بیمه تکمیلی گفت: اکنون تنها چند روز به پایان اعتبار بیمه تکمیلی باقی مانده و دوباره با وعده‌های ظاهری می‌خواهند بازنشستگان را برای تمدید قرارداد ترغیب کنند، در حالی‌که اکثر ما از این بیمه ناراضی هستیم.

کریمی تصریح کرد: بارها گفته‌ایم با شرکتی قرارداد ببندید که اگر تأمین اجتماعی چند ماه نتوانست بدهی خود را پرداخت کند، شرکت بتواند ارائه‌ی خدماتش را ادامه دهد. اما آتیه‌سازان عملاً اینگونه نیست.

دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین با اشاره به جلسه مدیران کانون‌های بازنشستگی گفت: دوباره همه را جمع و مدیرعامل شرکت آتیه‌سازان را دعوت کرده‌اند. ظاهراً هدف از برگزاری جلسات اخیر، جلب رضایت کانون عالی برای تمدید قرارداد بوده است. اما از نظر من، هر فرد یا نهادی که دوباره با آتیه‌سازان با همین شرایط فعلی قرارداد ببندد، به بازنشستگان اجحاف کرده است؛ چه مدیرعامل سازمان باشد و چه اعضای کانون عالی. ما به هیچ عنوان چنین قراردادی را قبول نداریم. به کانون عالی بازنشستگان هم هشدار می‌دهیم که اگر نماینده ما هستند، نباید اجازه دهند چنین قراردادی بسته شود.

وی افزود: سازمان تأمین اجتماعی طبق قانون الزام باید مستقیماً مسئولیت درمانِ رایگان بیمه‌شدگانش را برعهده بگیرد اما متاسفانه این سازمان مسئولیت بخشی از درمان بازنشستگان را به بیمه مکمل واگذار کرده و شرکتی که با آن قرارداد عقد شده، نتوانسته مسئولیتِ درمانِ مکمل بازنشستگان را برعهده بگیرد.

کریمی تأکید کرد: بازنشستگان چشم‌انتظار رسیدگی به وضعیت درمانی خود هستند. سازمان تأمین اجتماعی باید شخصاً مسئولیت درمان را بپذیرد و به وظایف خود برای اجرای قانون الزام و تأمین درمان رایگان عمل کند.

دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین با اشاره به وضعیت درمان بازنشستگان گفت: متأسفانه امروز درمان بازنشستگان رها شده و بیماران را از تخت بیمارستان‌های تأمین اجتماعی به مراکز خصوصی هدایت می‌کنند.

وی با اشاره به تجربه‌ی شخصیِ خود از روند درمان طی ۵ ماه اخیر گفت: در هر بار مراجعه به پزشک، هزینه‌ی داروهایم بین چهار تا پنج میلیون تومان شده است و متأسفانه هیچ‌کدام از این داروها در تعهد تأمین اجتماعی نیست و مجبورم تمام هزینه‌ها را آزاد پرداخت کنم. این در حالی است که تأمین اجتماعی می‌گوید هیچ دارویی از لیست بیمه خارج نشده اما بنده تمام داروهایی که در طول این مدت گرفته‌ام، آزاد حساب شده است.

کریمی گفت: در کنار این هزینه‌ها، برای بهبود شرایط جسمی باید به فیزیوتراپی بروم که به دلیل آنکه بیمه تکمیلی آتیه‌سازان حافظ به طور کامل آن را پوشش نمی‌دهد، هزینه‌ی بسیاری روی دستم گذاشته است. برای استفاده از خدمات فیزیوتراپی تأمین اجتماعی هم باید از صبح برویم نوبت بگیریم و ساعتهای طولانی در صف بنشینیم که من یک بار تجربه کردم و دیگر نرفتم و ترجیح دادم به مطب خصوصی بروم. در نهایت، هزینه‌ی ۸۰ جلسه فیزیوتراپی حدود ۴۰ میلیون تومان درآمد.

وی تاکید کرد: نه بیمه تامین اجتماعی و نه آتیه‌سازان حافظ به دادِ ما نمی‌رسد. ما سال‌ها بیمه‌پردازی کرده‌ایم تا در چنین روزی خیال‌مان از هزینه‌های درمان راحت باشد، اما هزینه‌های درمان بالا است و همانطور که گفتم بسیاری از بیمه‌شدگان مجبورند از خدماتِ خصوصی استفاده و مبلغ بسیاری صرفِ آن کنند. هزینه‌های بالای درمان حتی بسیاری از بازنشستگان را از پیگیریِ روند درمان خود محروم کرده است.

