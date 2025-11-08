در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
«صندوق فولاد» قربانی تصمیمات غلط است/ چرا بازنشستگان اعتراض دارند؟
یک فعال صنفی بازنشستگان فولاد گفت: هر چند یکبار حافظه مسئولان پاک میشود و تصمیماتی درباره ادغام یا انتقال صندوق فولاد گرفته میشود. این تصمیمات اشتباه است و نتیجهای جزو نارضایتی بازنشستگان ندارد.
احمد اباذری، فعال صنفی بازنشستگان فولاد در گفتگو با ایلنا، در ارتباط با تصمیمهای مکرر برای انتقال یا ادغام صندوق بازنشستگی فولاد گفت: انگار هر چند سال یکبار حافظه مسئولان پاک میشود. در سال ۱۳۹۰ هم قصد داشتند که صندوق فولاد را در تامین اجتماعی ادغام کنند، اما آن زمان نیز بازنشستگان مخالفت کردند. ما آن زمان هم گفتیم که سازوکار بیمه و میزان کسورات ما با تامین اجتماعی اساساً تفاوت دارد و با ادغام، وضعیت بیمه و حقوق ما به هم میریزد.
وی در ادامه گفت: اکنون پس از ۱۰ سال، دوباره همان بحثها مطرح شده است و تصمیم گرفتهاند که صندوق فولاد را به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل کنند. بازنشستگان نسبت به این مسئله اعتراض کردند و حتی جلوی مجلس تجمع کردند. حتی در مجلس هم یکسری میگفتند که این تصمیم خلاف قانون است. ما نمیدانیم چه کسی این تصمیمات را میگیرد.
اباذری در ارتباط با سایر مشکلات بازنشستگان فولاد گفت: بازنشستگان را به دو گروه قبل و بعد از واگذاری تقسیم کردهاند. به عنوان مثال برای بازنشستگان قبل از واگذاری ۱۰ درصد همسانسازی اضافه کردند و برای بازنشستگان بعد از واگذاری ۳۰ الی ۴۰ درصد اضافه کردند. با انجام این کار بین بازنشستگان اختلاف ایجاد کردهاند. در حالی که کار یکسان است و حتی در گذشته کار به علت کمبود امکانات مدرن سختتر هم بوده است. این مسئله هیچ منطقی ندارند.
این فعال صنفی افزود: ادعا میکنند صندوق فولاد ورشکسته شده است، در حالی که خودشان با تصمیمات اشتباه ساختار آن را به هم زدند. در گذشته واحدهای زیرمجموعه شرکت فولاد حق بیمه پرداخت میکردند و صندوق از محل همین منابع اداره میشد. در آن زمان پرداختها منظم بود و به نحو احسن انجام میشد، اما از زمانی که اقدام به خصولتیسازی کردند، برخی از حسابها جدا شد و برخی از شرکتها دیگر پاسخگو نبودند. از آن زمان به بعد کسورات نیروهای استخدامی جدید به تامین اجتماعی پرداخت میشد و با این کار عقبه ما را از بین بردند.
وی گفت: از طرف دیگر تلاش کردند به اصطلاح صندوق را با واگذاری تعدادی شرکت و سهام، خودگران کنند. در حالیکه بسیاری از شرکتهای صندوق زیانده هستند یا نیاز به سرمایهگذاری مستمر دولتی دارند. نتیجه این سیاستها این شده است که صندوق فولاد به جای درآمدزایی، زیانده شده و هزینه آن از جیب بازنشستگان خرج میشود. بنابراین باید بگوییم صندوق ورشکسته نشده است، بلکه قربانی تصمیمات اشتباه است.
وی در پایان تاکید کرد: در میان ۱۰ الی ۱۵ صندوق موجود، فقط روی صندوق فولاد تمرکز کردهاند و هر بار آن را هدف تصمیمات اشتباه قرار دادهاند. در ۱۲ سال اخیر بازنشستگان فولاد همواره برای دفاع از حقوق خود مطالبهگری کرده و به این مسائل اعتراض کردهاند، اما همچنان گوش شنوایی وجود ندارد.