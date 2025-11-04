به گزارش خبرنگار ایلنا، سال‌هاست در کشور، بخش قابل توجهی از نیروی کار را در برخی از صنایع، به خصوص صنعت ساخت‌و‍‌ساز، نیروی کار افغانستانی تشکیل داده است. از این‌رو، به گفته‌ی برخی از سازندگان، با خروج نیروی کار افغانستانی از کشور، مشکلاتی در زمینه‌ی کمبود نیروی کار به وجود آمده است.

در همین رابطه، دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران به تازگی با ابراز نگرانی از تأثیر خروج نیروی کار افغانستانی بر افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز گفته: «بعد از خروج اتباع، قیمت کارگر ساده تقریباً دو برابر و کارگر ماهر حدود دو و نیم برابر شده است که در کوتاه‌مدت با مشکلاتی روبه‌رو می‌شویم، اما در درازمدت این هزینه‌ها دیده می‌شود و سرمایه از کشور خارج نمی‌شود. مشکل اصلی حالا کمبود کارگر است. به‌خصوص کسانی که پروژه‌های انبوه ساخت‌وساز دارند، با چالش بیشتری روبه‌رو هستند، چون پیداکردن نیروی کار بسیار دشوار شده و این موضوع باید مدیریت شود.»

این مسئله البته ابعاد دیگری نیز دارد؛ اینکه کارفرمایان صنعت ساخت‌و‌ساز، همواره ترجیح‌شان استفاده از نیروی کار ارزان در کشور بوده است. نیروی کار اتباع به دلیل آنکه بیمه نمی‌شوند و مزد پرداختی به آن‌ها بسیار کمتر از کارگر ایرانی است، برای سال‌ها ترجیح کارفرمایان ایرانی بوده‌اند و حالا که نیروی کار افغانستانی از کشور خارج شده، به گفته‌ی برخی از مسئولان دچار مشکل شده‌اند. اما آیا این استدلال که خروج کارگر افغانستانی باعث افزایش هزینه‌های ساخت و ساز می‌شود، درست است؟

داود کشوری، رئیس انجمن صنفی گچکاران استان قم و فعال کارگری، در واکنش به اظهارات اخیر برخی سازندگان مبنی بر اینکه اخراج اتباع خارجی و افزایش دستمزد کارگران باعث گرانی مسکن می‌شود گفت: این ادعاها نوعی فرار از مسئولیت است. گرانی واقعی مسکن نه به خاطر حقوق ناچیز کارگر، بلکه نتیجه سودجویی، دلالی و سیاست‌های غلط در بازار ساخت‌وساز است. چگونه ممکن است افزایش چند درصدی دستمزد کارگر باعث جهش صدها درصدی قیمت مسکن شود؟

او افزود: وقتی هزینه مصالح ساختمانی و زمین به‌صورت غیرمنطقی بالا می‌رود، چرا انگشت اتهام به سمت کارگر گرفته می‌شود؟ کارگری که با سخت‌ترین شرایط و کمترین حقوق، ستون ساخت‌وساز کشور را نگه داشته است، حالا متهم اصلی گرانی معرفی می‌شود!

کشوری در ادامه تأکید کرد: اگر قرار است درباره علت گرانی مسکن صحبت کنیم، باید درباره انحصار زمین، فساد در صدور مجوزها و سودهای نجومی سازندگان بزرگ گفت‌وگو شود؛ نه اینکه فشار دوباره بر دوش کارگر بیفتد. امروز متأسفانه مملکت در مسیر سرمایه‌داری بی‌عدالت پیش می‌رود و کارگر قربانی این چرخه شده است.

این فعال کارگری تأکید کرد: کارفرمای ایرانی عادت کرده از نیروی کار ارزان استفاده کند، او به استثمار خو گرفته است. کارفرمای صنعت ساخت و ساز در رده‌ی پولدارترین کارفرمایان در کشور هستند اما حتی حاضر نمی‌شوند بخش ناچیزی از سود حاصل از کار را به کارگران پرداخت کنند.

کشوری در ادامه به مشکلات کارگران ساختمانی اشاره کرد و گفت: کارگران ساختمانی حتی برای بهره‌مندی از حداقلی‌ترین حقوق خود نیز مشکل دارند. این کارگران گرفتار استثمارِ سیستماتیک هستند؛ مشکل بیمه آن‌ها که باید در سطح عالی مسئولان رسیدگی شود، همچنان مشکل دارد. قانونی که مجلس برای این کارگران تصویب کرده هنوز اجرایی نشده است. از طرفی کارفرمایان این صنعت به دلیل رسیدن به سود بالاتر زیر بار اجرای قوانین ایمنی نمی‌روند، به همین دلیل بیشترین آمار حوادث کار در این حوزه اتفاق می‌افتد.

رئیس انجمن صنفی گچکاران استان قم گفت: زمانی ادعا می‌کردند اگر قانون بیمه کارگران ساختمانی تصویب شود، هزینه ساخت و ساز و در نهایت قیمت مسکن بالا می‌رود و حالا هم می‌گویند، اگر نیروی کار ارزان نباشد قیمت مسکن بالا می‌رود. این چه استدلالی است؟ مگر دستمزدِ کارگر ایرانی چقدر است؟ ما با قاطعیت می‌گوییم که مشکل اصلی، کارفرمایی است که به استثمار نیروی کار عادت کرده است؛ اگر هزینه‌های تولید بالا رفته است، مشکل از دستمزد کارگران نیست.

