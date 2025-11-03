خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛

انتظارات بازنشستگان کارگری از قرارداد جدید بیمه تکمیلی

انتظارات بازنشستگان کارگری از قرارداد جدید بیمه تکمیلی
کد خبر : 1707661
لینک کوتاه کپی شد.

بیمه تکمیلی، زائده‌ای بر پیکرِ نظام سلامت و درمان به خصوص در مورد بازنشستگان تامین اجتماعی‌ست و اساساً همه بازنشستگان و مستمری‌بگیران با این پدیده مخالفند.

«یدالله فرجی» فعال صنفی بازنشستگان کارگری و رئیس اسبق شورای اسلامی کار شرکت جنرال استیل در ارتباط با بیمه تکمیلی و تمدید قرارداد آن به خبرنگار ایلنا گفت: بازنشستگان با درمان و بیمه تکمیلی مشکلات بسیار دارند؛ در چنین شرایطی، اصرار کانون عالی بازنشستگان بر تمدید قرارداد با یک بیمه‌گذار ثابت، پذیرفتنی نیست. آیا اساساً عملکرد این شرکت در یک دهه‌ی اخیر پایش و ارزیابی شده است که مدام قراردادش تمدید می‌شود؟

وی با بیان اینکه «اکثریت بازنشستگان از خدمات بیمه تکمیلی ناراضی هستند» ادامه داد: شرکت باید توانایی داشته باشد که در صورت عدم دریافت مطالبات خود از تامین اجتماعی، خدمات‌دهی به بازنشستگان را ادامه دهد. بیمه‌گذار تکمیلی، آن خدماتی که باید، به بازنشستگان کارگری ارائه نمی‌دهد؛ کارگران بازنشسته درگیری بیماری‌ها و مشکلات جسمی بسیار هستند و بایستی خدمات درمانی مکفی و قابل قبول دریافت کنند.

فرجی یک پرسش اساسی مطرح می‌کند: چه منافعی در میان است که قرارداد بیمه تکمیلی با یک شرکت ثابت هرساله تمدید می‌شود؟

این فعال صنفی بازنشستگان با تاکید بر اینکه اگر قانون الزام اجرایی شود؛ نیازی به بیمه تکمیلی نیست؛ تصریح کرد: سطح تعهد به قانون الزام تامین اجتماعی در دهه‌های اخیر افول کرده است؛ در سال‌های اخیر ما شاهد خروج داروها و خدمات از پوشش بیمه تامین اجتماعی بوده‌ایم؛ امروز برای هر نوع خدمات درمانی، نیاز به بیمه تکمیلی هست و علت آن نیز عدم پایبندی تامین اجتماعی به قانون الزام است که اگر اجرایی می‌شد، امروز نیازی به برگزاری مناقصه برای عقد قرارداد با بیمه تکمیلی نبود.

به اعتقاد فرجی، بیمه تکمیلی، زائده‌ای بر پیکرِ نظام سلامت و درمان به خصوص در مورد بازنشستگان تامین اجتماعی‌ست و اساساً همه بازنشستگان و مستمری‌بگیران با این پدیده مخالفند.

این بازنشسته در پایان تاکید کرد: اگر قرار است همچنان قانون الزام را زیر پا بگذارند و بیمه تکمیلی را به بازنشستگان تحمیل کنند، لااقل در آبان‌ماه در موعد قرارداد با شرکتی قرارداد ببندند که خدمات بهتر و باکیفیت‌تری ارائه دهد و توانایی این را داشته باشد که نیازهای درمانی بازنشستگان را به بهترین نحو، حتی در صورت تاخیر در پرداخت مطالبات برآورده سازد.  

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ