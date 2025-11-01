واریز معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی ادامه دارد/ پرداخت حرفهای آخر الفبا
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان تامین اجتماعی همچنان ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، واریز معوقات فروردین بازنشستگان تامین اجتماعی با حقوق بالای بیست میلیون تومان از امروز (دهم آبان) از سر گرفته میشود.
ظاهراً تا پایان پنجشنبه، معوقات بازنشستگانی که نام خانوادگیشان با حرف «ک» آغاز میشود، پرداخت شده و فقط پرداخت چند حرف پایانی الفبا باقی مانده است. امروز نیز معوقاتِ گ، ل و م پرداخت خواهد شد.
بازنشستگان با انتقاد از تاخیر و پرداخت قطرهچکانی میگویند: انتظار داشتیم خیلی پیش از اینها معوقات فروردین پرداخت میشد.