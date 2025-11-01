به گزارش خبرنگار ایلنا، واریز معوقات فروردین بازنشستگان تامین اجتماعی با حقوق بالای بیست میلیون تومان از امروز (دهم آبان) از سر گرفته می‌شود.

ظاهراً تا پایان پنج‌شنبه، معوقات بازنشستگانی که نام خانوادگی‌شان با حرف «ک» آغاز می‌شود، پرداخت شده و فقط پرداخت چند حرف پایانی الفبا باقی مانده است. امروز نیز معوقاتِ گ، ل و م پرداخت خواهد شد.

بازنشستگان با انتقاد از تاخیر و پرداخت قطره‌چکانی می‌گویند: انتظار داشتیم خیلی پیش از اینها معوقات فروردین پرداخت می‌شد.

