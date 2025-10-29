تجمع نانوایان مشهد در اعتراض به عملکرد «نانینو»
نانوایان مشهد مقابل در اعتراض به عدم دریافت مطالبات خود تجمع کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز، چهارشنبه ۷ مهرماه، نانوایان مشهد مقابل دفتر شرکت «نانینو» و بانک سپه در اعتراض به عدم دریافت مطالبات خود تجمع کردند.
آنها میگویند: بارها خواستار دیدار با مدیران شدیم، اما پاسخی نگرفتیم. پنج ماه است مطالبات ما پرداخت نشده و وعدهها هیچ اثری نداشته است!
نانوایان تأکید میکنند که پاسکاری مسئولان از فرماندار تا وزیر، بحران معیشت آنها را بیشتر از پیش کرده است.
گفتنی است، نانوایان پیشتر نیز در تهران، مشهد، اصفهان، اهواز و برخی دیگر از شهرها در اعتراض بهعدم دریافت یارانه نان تجمع اعتراضی برگزار کردهاند.