با حضور وزیر کار افتتاح شد:

درگاه الکترونیکی مشارکت مردمی سازمان بهزیستی

درگاه الکترونیکی مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی کشور با حضور «احمد میدری» وزیر کار و رئیس سازمان بهزیستی کشور با هدف سهولت و افزایش دسترسی در بسترهای مجازی برای جلب مشارکت‌های خیرین سراسر کشور رونمایی شد.

به گزارش ایلنا، احمد میدری (وزیر کار) با حضور در مراسمی، طرح درگاه الکترونیکی و مجازی مشارکت‌های مردمی در طرح‌های سازمان بهزیستی را افتتاح کرد.
 
طبق این گزارش،   از مهم ترین ضرورت های ایجاد درگاه اینترنتی مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی می توان به سهولت در مشارکت و افزایش دسترسی خیرین برای حمایت از مددجویان، گسترش دامنه فعالیت سازمان بهزیستی در بسترهای مجازی و سکوهای مرتبط، شفافیت و اعتمادسازی،  کاهش هزینه ها و زمان و مدیریت و گزارش دهی بهتر اشاره کرد.
 
این درگاه الکترونیکی ملی با مشارکت و همکاری بانک ملی ایران با معرفی امکاناتی از جمله پرداخت آنلاین به حساب اختصاصی بهزیستی به تفکیک استانی در سراسر کشور و معرفی پویش ها و مناسبت ها با هدف جلب مشارکت های مردمی برای حمایت از مددجویان سازمان بهزیستی طراحی، اجرا و راه اندازی شده است.

 

