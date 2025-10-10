دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی در گفتوگو با ایلنا:
کارگران صنایع هر سال آب میروند!/ در خراسان فقط سه بیمارستان تامین اجتماعی داریم
سید حسین رسولی گفت: در کل استان خراسان رضوی تنها سه بیمارستان تامین اجتماعی فعال است و مجموع تختهای آنان به ۱۰۰ تا هم نمیرسد. در نتیجه به ندرت کسی میتواند از درمان مستقیم تأمین اجتماعی استفاده بکند و اغلب کارگران ناچارند برای دریافت خدمات درمانی به مراکز خصوصی مراجعه کنند.
سید حسین رسولی، دبیر اجرایی خانه کارگر شهر مشهد، در ارتباط با رکود اشتغال در خراسان رضوی به خبرنگار ایلنا گفت: ما چند نوع اشتغال داریم. اشتغال صنعتی، اشتغال کشاورزی، اشتغال ساختمانی و اشتغال صنفی. در استان خراسان رضوی بیشترین نوع اشتغال کارگران از نوع کشاورزی است، اما در سالهای اخیر به علت خشکسالی و کمبود آب، اشتغال در این بخش بسیار ضعیف و نامیزان شده است.
وی افزود: اشتغال صنعتی در استان خراسان رضوی همواره ضعیف بوده است و اکنون ضعیفتر شده است. علت این ضعف در ابتدا تمرکز بیش از حد بر روی کشاورزی است. علاوه بر آن تحریمها سبب شده است که ما با سایر کشورهای دنیا ارتباط نداشته باشیم. قطعی مکرر برق، کمبود و گرانی گاز و… سبب کاهش اشتغال صنعتی در استان شده است. در ماههای گذشته، کارخانجات هر هفته سه الی چهار روز برق نداشتند.
وی گفت: استان خراسان رضوی از ظرفیتهای بسیاری برخوردار است و بیش از هفت میلیون جمعیت را در بر میگیرد، اما به اندازه سایر استانهای کشور به آن توجه نشده است. بیشتر کارخانجات ما به تولید مواد غذایی مبادرت میورزند و کارخانجات صنعتی مثل تولید خودرو و یخچال، صنایع گازی و… بسیار کم هستند.
رسولی درباره تبعات این موضوعات بر روی بیکاری کارگران گفت: در یکی از کارخانههای بزرگ تولید مواد غذایی مشهد که در گذشته حدود ۵۰۰ کارگر داشت، اکنون تنها ۴۰ الی ۵۰ کارگر کار میکنند. بسیاری از دستگاهها اجاره داده شده یا بلااستفاده ماندهاند و بخش عمدهای از کارگران بیکار شدهاند. این معضل در زمینه کارگرهای ساختمانی هم وجود دارد.
رسولی در ادامه به بیثباتی مدیریتی در ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد و گفت: به نظر میرسد که استان خراسان رضوی را از سایر استانهای کشور جدا کردهاند. ما در طول ۱۴ الی ۱۵ ماه گذشته، مدیر کل ثابتی برای رفاه، کار و تعاون نداشتیم. در طول این مدت سه مدیر کل در این اداره عوض کردهاند. یکی از آنان بعد از ۱۱ ماه عزل شد و یکی بعد از دو ماه. نفر سوم حدود ۱۵ روز بر سر کار است که ما از طریق سرویسهای مجازی با ایشان ارتباط داریم و حتی هنوز تودیع معارفه ایشان انجام نشده است. این تغییرات پیاپی باعث شده است که بسیاری از تصمیمات کلان در حوزه اشتغال و رفاه کارگران در بلاتکلیفی بماند.
این در حالی است که شهر مشهد یک شهر توریستی و زیارتی است و هرساله حدود ۱۰ میلیون نفر توریست و زائر به آن وارد میشوند.
رسولی در پایان گفت: تورم افسارگسیخته قدرت خرید کارگران را به شدت کاهش داده است. قیمت اقلام خوراکی تنها در عرض یک هفته افزایش زیادی پیدا میکند. کارگران دیگر نمیتوانند کالاهای اساسی چون گوشت، لبنیات و… را تهیه کنند و حتی دیگر توان خرید و مصرف سادهترین اقلام خوراکی را ندارند.