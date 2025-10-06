خبرگزاری کار ایران
دبیر یک تشکل کارفرمایی خبر داد:

دوره آموزشی با همکاری مراکز دانشگاهی برای انتقال تجارب تولید

دوره آموزشی با همکاری مراکز دانشگاهی برای انتقال تجارب تولید
رضا قادری اظهار کرد: انجمن صنفی کارفرمایی با توسعه همکاری و هم‌افزایی با مراکز علمی و دانشگاهی، برگزاری دوره‌های آموزشی، تبادل تجربه میان تولیدکنندگان را دستور کار قرار داده است.

به گزارش ایلنا، در همایش تخصصی انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان شیرهای گازی ایران، قادری دبیر انجمن با اشاره به اهمیت این صنعت در امنیت صنایع زیرساختی کشور گفت: «با وجود تمام دشواری‌ها، انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان شیرهای گازی ایران به ثبت رسید تا به‌صورت منسجم و تخصصی به حل مشکلات صنفی و ساختاری این حوزه بپردازد.»

رضا قادری با بیان اینکه صنعت شیرآلات گازی از صنایع استراتژیک کشور محسوب می‌شود، افزود: «شیرهای گازی در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشگاهی نقشی حیاتی در ایمنی و پایداری سیستم دارند. طراحی دقیق و انتخاب صحیح مصالح، به‌ویژه در حوزه آب‌بندی، برای حفظ عملکرد پایدار در طول دوره بهره‌برداری ضروری است.»

وی یکی از چالش‌های جدی تولیدکنندگان را مشکل تأمین مواد اولیه عنوان کرد و گفت: «در کنار چالش‌های زنجیره تأمین، موانع اداری و ضعف در تدوین و اجرای استانداردهای جهانی از دیگر مشکلات این صنعت است. در این میان، نقش سازمان ملی استاندارد و سازمان نظام مهندسی در نظارت، هماهنگی و اجرای ضوابط فنی بسیار کلیدی است.»

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان شیرهای گازی ایران با اشاره به برنامه‌های راهبردی این نهاد برای تبدیل چالش‌ها به فرصت، اظهار داشت: «انجمن با توسعه همکاری و هم‌افزایی با مراکز علمی و دانشگاهی، برگزاری دوره‌های آموزشی، تبادل تجربه میان تولیدکنندگان، توسعه بازار و روابط بین‌الملل و انعقاد تفاهم‌نامه با کشورهای مختلف، به دنبال ارتقای توان رقابتی و فناورانه صنعت است.»

وی همچنین از تعامل سازنده با نهادهای قانون‌گذار و سیاست‌گذار خبر داد و افزود: «انجمن با ارائه پیشنهادهای کارشناسی، تلاش دارد بسترهای بهتری برای رشد این صنعت فراهم کند. ما معتقدیم قدرت واقعی یک انجمن از انسجام، مشارکت و همدلی اعضا سرچشمه می‌گیرد.»

قادری در پایان از فعالان صنعت خواست تا با مشارکت در بخش‌های آموزشی، روابط بین‌الملل و اجرای استانداردهای فنی، در مسیر توسعه صنعت ملی شیرهای گازی گام بردارند و تأکید کرد: «بیایید با هم پیوند داشته باشیم و صنعت شیرهای گازی ایران را به جایگاه واقعی خود در سطح جهانی برسانیم.»

