در بیانیه‌ای مطرح شد؛

بازنشستگان تامین اجتماعی اهواز چه می‌خواهند؟

جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی می‌گویند: ما کارگران و بازنشستگان صاحبان اصلی سازمان تامین خواهانیم سازمان تامین اجتماعی، شرکت‌های شستا، بانک رفاه از زیر سیطره دولت خارج شده و استقلال سازمان زیر نظر شورای عالی تامین اجتماعی به جای هیات امنای دولتی اداره و به رسمیت شناخته شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی اهواز در بیانیه‌ای به مطالبات بازنشستگان این  صندوق اشاره کردند. 

در این نامه آمده: «تامین اجتماعی متعلق به کارگران بوده و دولت نباید بدون رضایت ما کارگران و زحمتکشان در منابع ما دخالت کنند. ما کارگران و بازنشستگان صاحبان اصلی سازمان  خواهانیم که سازمان تامین اجتماعی، شرکت‌های شستا، بانک رفاه از زیر سیطره دولت خارج شده و استقلال سازمان زیر نظر شورای عالی تامین اجتماعی به جای هیات امنای دولتی اداره و به رسمیت شناخته شود. الزاما، واگذاری مدیریت منابع سازمان به شرکای تامین اجتماعی و پرداخت ۱۰۰۰ هزار میلیارد (همت) بدهی دولت به سازمان صورت گیرد، و هرگونه ادغام صندوق‌های بازنشستگی توسط دولت را با تامین اجتماعی را غیر قابل قبول می‌دانیم تا از آسیب به حقوق بیمه شدگان جلوگیری شود.» 

آن‌ها اهم مطالبات خود را در این بیانیه برشمردند که عبارتند از: «پرداخت معوقات فرودین ماه متناسب‌سازی ۱۴۰۴؛ اجرای مادتین ماده ۹۶ و ۱۱۱ معیشتی؛ الزام درمان طبق ماده ۵۴ سازمان -تامین اجتماعی و اصل ۲۹ قانون اساسی؛ کوتاه شدن دست اَبَر بدهکاران دولت‌ها ازسازمان تامین اجتماعی؛ بازپس دادن بیش از ۱۰۰۰ همت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی؛ بازگشت بیش از ۴۰۰ قلم داروی حذف شده از دفترچه‌های تامین اجتماعی؛ تعیین عیدی بازنشستگان برمبنای ماده ۹۶ مانند شاغلین و افزایش دستمزد سالیانه برمبنای ماده ۹۶ و برحسب تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و سبد معیشتی»

