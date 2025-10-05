سوختگی ۳ کارگر جایگاه سوخت در ایذه/ وخامت حال یکی از کارگران
رئیس مرکز اورژانس ایذه از مصدومیت سه کارگر در پی وقوع آتشسوزی یک دستگاه تانکر سوخت در جایگاه پمپ بنزین ورودی این شهر از سمت اهواز خبر داد.
میثم چهارتنگی با اعلام خبر وقوع آتشسوزی یک دستگاه تانکر حمل سوخت در ایذه به ایلنا گفت: صبح امروز در حوالی ساعت ۷:۳۰ دقیقه، گزارش آتشسوزی و مصدومیت سه کارگر جایگاه سوخت ورودی شهر ایذه دریافت شد و به سرعت در دستور کار تیمهای اعزامی قرار گرفت.
وی افزود: مصدومان بلافاصله به بیمارستان ایذه منتقل شدهاند و در حال بررسی برای اعزام یکی از این کارگران به بیمارستان سوانح سوختگی اهواز هستیم.