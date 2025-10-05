سوختگی ۳ کارگر جایگاه سوخت در ایذه/ وخامت حال یکی از کارگران

میثم چهارتنگی با اعلام خبر وقوع آتش‌سوزی یک دستگاه تانکر حمل سوخت در ایذه به ایلنا گفت: صبح امروز در حوالی ساعت ۷:۳۰ دقیقه، گزارش آتش‌سوزی و مصدومیت سه کارگر جایگاه سوخت ورودی شهر ایذه دریافت شد و به سرعت در دستور کار تیم‌های اعزامی قرار گرفت.

وی افزود: مصدومان بلافاصله به بیمارستان ایذه منتقل شده‌اند و در حال بررسی برای اعزام یکی از این کارگران به بیمارستان سوانح سوختگی اهواز هستیم.

