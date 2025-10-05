پیام تبریک خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت هفته نیروی انتظامی

به گزارش ایلنا، در این پیام آمده است:

« بسم الله الرحمن الرحیم.

نیروی انتظامی مظهر امنیت و اقتدار ملی کشور است. هفته نیروی انتظامی، فرصتی ارزشمند برای قدردانی از تلاش‌های صادقانه و فداکارانه حافظان نظم و امنیت کشور است؛ عزیزانی که با تلاش شبانه‌روزی، ایثار و ازخودگذشتگی، آرامش، امنیت و آسایش را برای جامعه فراهم می‌سازند.

امروز نیروی انتظامی در خدمت مردم، در کنار مردم و پشتیبان آنان است و آحاد مردم نیز به این نیرو افتخار می کنند و به آن اعتماد دارند. خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران ضمن تبریک این هفته به تمامی فرماندهان، کارکنان و خانواده‌های گران‌قدر نیروی انتظامی، مراتب سپاس و قدردانی خود را از زحمات آنان ابراز می‌دارد و یاد و خاطره شهدای والامقام نیروی انتظامی و امنیت را گرامی می‌دارد؛ شهیدانی که با نثار جان خود، پاسدار امنیت، قانون و آرامش مردم شدند.

بی‌تردید، امنیت و سلامت اجتماعی امروز، مرهون همت بلند، انضباط، تعهد و ایمان این عزیزان است. از درگاه خداوند متعال، توفیق، سلامت و عزت روزافزون را برای همه تلاشگران عرصه نظم و امنیت کشور مسئلت داریم. خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران هفته نیروی انتظامی گرامی باد.»

