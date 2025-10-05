پیام تبریک خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت هفته نیروی انتظامی
خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران، با صدور پیامی هفته نیروی انتظامی را تبریک گفت.
به گزارش ایلنا، در این پیام آمده است:
« بسم الله الرحمن الرحیم.
نیروی انتظامی مظهر امنیت و اقتدار ملی کشور است. هفته نیروی انتظامی، فرصتی ارزشمند برای قدردانی از تلاشهای صادقانه و فداکارانه حافظان نظم و امنیت کشور است؛ عزیزانی که با تلاش شبانهروزی، ایثار و ازخودگذشتگی، آرامش، امنیت و آسایش را برای جامعه فراهم میسازند.
امروز نیروی انتظامی در خدمت مردم، در کنار مردم و پشتیبان آنان است و آحاد مردم نیز به این نیرو افتخار می کنند و به آن اعتماد دارند. خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران ضمن تبریک این هفته به تمامی فرماندهان، کارکنان و خانوادههای گرانقدر نیروی انتظامی، مراتب سپاس و قدردانی خود را از زحمات آنان ابراز میدارد و یاد و خاطره شهدای والامقام نیروی انتظامی و امنیت را گرامی میدارد؛ شهیدانی که با نثار جان خود، پاسدار امنیت، قانون و آرامش مردم شدند.
بیتردید، امنیت و سلامت اجتماعی امروز، مرهون همت بلند، انضباط، تعهد و ایمان این عزیزان است. از درگاه خداوند متعال، توفیق، سلامت و عزت روزافزون را برای همه تلاشگران عرصه نظم و امنیت کشور مسئلت داریم. خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران هفته نیروی انتظامی گرامی باد.»