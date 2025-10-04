به گزارش ایلنا و به نقل از خبرگزاری یورونیوز، مسافران در ایتالیا برای اختلال شدید در سطح حمل و نقل خود را آماده کردند زیرا از صبح روز شنبه چهارم اکتبر، سراسر ایتالیا صحنه اعتصابات کارگران بخش‌های مختلف صنعت حمل و نقل شده است.

این اعتصاب ۲۴ساعته توسط دو اتحادیه بزرگ کارگران و کارمندان ایتالیا، CGIL و USB، در واکنش به توقیف ناوگان خودجوش قایق‌های آذوقه و دارو توسط اسرائیل برنامه‌ریزی شده است.

این اعتصاب ناگهانی با اعتصاب عمومی از پیش برنامه‌ریزی شده همپوشانی دارد و انتظار می‌رود صدها هزار نفر در شهرهای سراسر کشور در آن شرکت کنند. احتمالا این اقدام در آخر هفته، خدمات حمل و نقل هوایی، ریلی، دریایی و محلی را در این کشور توریستی مختل می‌کند.

این اعتراضات قرار است مدارس، مراکز درمانی و خدمات حمل و نقل در سراسر کشور، از جمله مراکز هوایی و ایستگاه‌های قطار، مترو و فرودگاه‌ها را در رم و میلان تحت تأثیر قرار دهد.

در رم، ساعت ۱۱ صبح روز جمعه در میدان سنکوئچنتو، بیرون ایستگاه قطار ترمینی، تجمع بزرگی آغاز شد. پلیس تخمین می‌زند ۷۰ هزار نفر از رم (پایتخت) به سمت وزارت راه و زیرساخت ایتالیا حرکت کرده و به این تظاهرات پیوسته باشند. تظاهرات در میلان، بولونیا، فلورانس و ناپل نیز برنامه‌ریزی شده است.

منابع دولتی در پیش‌بینی روزهای آینده می‌گویند: مسافران باید انتظار بسته شدن جاده‌ها و اخلال در رفت و آمد به ویژه در مراکز شهرها را داشته باشند.

ماتئو سالوینی، وزیر راه و حمل و نقل ایتالیا، با عصبانیت اعلام کرده است: ما اجازه نخواهیم داد که تشکل‌های کارگری و چپ‌گرایان رادیکال هرج و مرج در ایتالیا به وجود آورند. ما هیچ اعتصاب عمومی را آن هم برای مطالبات سیاسی تحمل نخواهیم کرد.

