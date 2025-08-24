به گزارش خبرنگار ایلنا، ساماندهی نیروهای شرکتی، طرحی‌ست که بعد از چند سال انتظار، به طور جدی در دولت و مجلس در حال دنبال شدن است.

اما کارگران شرکتی نفت و گاز، این نگرانی را مطرح می‌کنند که نتیجه و آینده این طرح چه خواهد بود؟

«مهران ربانی» فعال صنفی کارگران شرکتی نفت و گاز در این رابطه می‌گوید: دو مسئله اصلی باید در هر نوع ساماندهی رعایت شود، حذف پیمانکار تامین نیرو و نظام عادلانه پرداخت. پیش از این نیز بارها اعلام کرده‌ایم که بدون حذف پیمانکار، ساماندهی و پرداخت مستقیم فایده‌ای ندارد.

به گفته وی، تاکنون کارگران شرکتی نفت و گاز بارها مطالبات خود را مطرح کرده و به شیوه‌های مختلف مطالبه‌گری کرده‌اند؛ اگر پیمانکاران باقی بمانند، ساماندهی هیچ معنا و مفهومی ندارد.

