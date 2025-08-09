به گزارش ایلنا، روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: با توجه به گزارش‌های دریافتی، نسبت به انتشار آگهی‌، برقراری تماس و مراجعه از جانب افراد و شرکت‌ها به کارفرمایان گرامی، با ادعای کاهش غیرمتعارف و غیرقانونی بدهی، پیگیری و انجام امور وصول حق بیمه، نفوذ در شعب و هیات‌های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی و ... هشدار می‌دهد.

متأسفانه برخی افراد سودجو با ادعای ارائه خدمات خارج از چارچوب و رویه قانونی، اقدام به اخاذی و دریافت وجه از مراجعین و خدمت‌گیرندگان این سازمان به ویژه کارفرمایان می‌کنند. بدین وسیله تاکید می‌شود که ادعاهای مطروحه در این زمینه مورد تأیید سازمان نیست.

همچنین به کلیه بیمه‌شدگان، بازنشستگان و کارفرمایان این اطمینان داده می‌شود که به منظور صیانت از حقوق و منابع ایشان نزد سازمان تامین اجتماعی و نیز اعتبار و سلامت کاری همکاران سازمان، تشدید نظارت و برخورد با دلالان و افرادی که با ادعای نفوذ در شعب و هیات‌های تشخیص مطالبات، از مردم مبالغ هنگفتی دریافت می‌کنند، در دستور کار مراجع ذیربط سازمان است.

از عموم مردم بویژه کارفرمایان گرامی درخواست می‌شود، در صورت مواجه با موارد مشابه، مراتب را از طریق سامانه سوت زنی سازمان تامین اجتماعی به نشانی اینترنتی ba.tamin.ir و یا سامانه ارتباطات و نظارت مردمی سازمان تامین اجتماعی به نشانی اینترنتی tamin.ir و تلفن 1420 اعلام نمایند.

