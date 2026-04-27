خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خبر داد:

نرخ مشارکت اقتصادی 68.9 درصدی مردان استان مرکزی در سال گذشته / نرخ مشارکت اقتصادی زنان 9.3 درصد بوده است

کد خبر : 1778889
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی گفت: بر اساس آخرین آمار مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی مردان این استان در سال 1404 از میانگین کشور بالاتر بوده است. نرخ مشارکت اقتصادی مردان استان به 68.9 درصد رسید، در حالی که این نرخ در میانگین کشور به 67.8 درصد رسیده بود.

به گزارش ایلنا، مسعود شفیعی چافی به نرخ مشارکت اقتصادی زنان استان مرکزی در سال گذشته اشاره کرده و در این خصوص افزود: نرخ مشارکت اقتصادی زنان این استان نیز در سال 1404 با شاخص 9.3 درصد اعلام شده است. این میزان در مقایسه با 13.6 درصد شاخص میانگین کشوری، 4.6 درصد کمتر است.

وی به شاخص اشتغال استان در سال گذشته اشاره کرده و ادامه داد: استان مرکزی پایتخت صنعت ایران است و سال گذشته 42.7 درصد اشتغال این استان مربوط به بخش صنعت بوده است. همچنین 13.6 درصد اشتغال سال گذشته استان در بخش کشاورزی و 43.7 درصد اشتغال نیز در بخش خدمات بوده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
کرمان خودرو
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید