نرخ مشارکت اقتصادی 68.9 درصدی مردان استان مرکزی در سال گذشته / نرخ مشارکت اقتصادی زنان 9.3 درصد بوده است
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مرکزی گفت: بر اساس آخرین آمار مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی مردان این استان در سال 1404 از میانگین کشور بالاتر بوده است. نرخ مشارکت اقتصادی مردان استان به 68.9 درصد رسید، در حالی که این نرخ در میانگین کشور به 67.8 درصد رسیده بود.
به گزارش ایلنا، مسعود شفیعی چافی به نرخ مشارکت اقتصادی زنان استان مرکزی در سال گذشته اشاره کرده و در این خصوص افزود: نرخ مشارکت اقتصادی زنان این استان نیز در سال 1404 با شاخص 9.3 درصد اعلام شده است. این میزان در مقایسه با 13.6 درصد شاخص میانگین کشوری، 4.6 درصد کمتر است.
وی به شاخص اشتغال استان در سال گذشته اشاره کرده و ادامه داد: استان مرکزی پایتخت صنعت ایران است و سال گذشته 42.7 درصد اشتغال این استان مربوط به بخش صنعت بوده است. همچنین 13.6 درصد اشتغال سال گذشته استان در بخش کشاورزی و 43.7 درصد اشتغال نیز در بخش خدمات بوده است.