نرخ مشارکت اقتصادی 68.9 درصدی مردان استان مرکزی در سال گذشته / نرخ مشارکت اقتصادی زنان 9.3 درصد بوده است

به گزارش ایلنا، مسعود شفیعی چافی به نرخ مشارکت اقتصادی زنان استان مرکزی در سال گذشته اشاره کرده و در این خصوص افزود: نرخ مشارکت اقتصادی زنان این استان نیز در سال 1404 با شاخص 9.3 درصد اعلام شده است. این میزان در مقایسه با 13.6 درصد شاخص میانگین کشوری، 4.6 درصد کمتر است.

وی به شاخص اشتغال استان در سال گذشته اشاره کرده و ادامه داد: استان مرکزی پایتخت صنعت ایران است و سال گذشته 42.7 درصد اشتغال این استان مربوط به بخش صنعت بوده است. همچنین 13.6 درصد اشتغال سال گذشته استان در بخش کشاورزی و 43.7 درصد اشتغال نیز در بخش خدمات بوده است.

