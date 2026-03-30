ارتباط با سامانه صدای مشاور بهزیستی برای حمایت روانی از مردم

به گزارش ایلنا از قزوین، زهرا غلامرضایی در خصوص خدمات این مرکز اظهارداشت: در شرایط جنگی یکی از مشکلات بروز اضطراب در روزهای بحرانی است که ارائه مشاوره های روان شناسی می تواند موجب کاهش این وضعیت شود.

وی افزود: سازمان بهزیستی در شرایط حملات متجاوزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان، سامانه صدای مشاور با شماره ۱۴۸۰ را به صورت رایگان فعال کرده تا حمایت روانی از مردم را تقویت کند.

غلامرضایی تصریح کرد: اگر اضطراب، استرس یا نگرانی ناشی از شرایط جنگی دارید با سامانه صدای مشاور با شماره 1480 تماس بگیرید، این خط رایگان و شبانه‌روزی بهزیستی با مشاوران متخصص برای حمایت روانی مردم فعال است.

مدیرکل بهزیستی استان قزوین بیان کرد: این خط تلفنی رایگان به عنوان محور اصلی حمایت‌های روانی-اجتماعی در بحران شناخته می‌شود و مشاوران متخصص در زمینه‌های مختلف از جمله اضطراب، افسردگی، استرس پس از سانحه، مشکلات خانوادگی، کودک و نوجوان، و اختلالات روانی به تماس‌گیرندگان خدمات حرفه‌ای، محرمانه و بدون محدودیت زمانی ارائه می‌دهند.

وی گفت: این سامانه با هدف ارتقای سطح سلامت روان جامعه از طریق مداخلات شامل راهنمایی، مشاوره، ارجاع تخصصی و خدمات کم‌ هزینه یا رایگان به شهروندان در استان خدمت‌رسانی می‌کند.

غلامرضایی اضافه کرد: در شرایط کنونی خط ۱۴۸۰ از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی روزهای تعطیل فعال است اما در ایام بحران و جنگ فعلی اگر لازم باشد به صورت ۲۴ ساعته درمی‌آید تا پاسخگویی فوری به نیازهای روانی مردم تضمین شود.

وی اظهارداشت: در شرایط بحران مانند جنگ فعلی، سامانه ۱۴۸۰ روزانه صدها تماس را پاسخ داده و نقش کلیدی در کاهش اضطراب جمعی، مدیریت استرس، جلوگیری از شایعات و تقویت تاب‌آوری روانی ایفا می‌کند.

مدیرکل بهزیستی استان قزوین اضافه کرد: گزارش‌ها نشان می‌دهد در شرایط جنگی، تماس‌ها اغلب مربوط به نگرانی‌های ناشی از حملات، اختلال خواب، ترس از آینده، مشکلات خانوادگی ناشی از جدایی یا مهاجرت موقت و علائم استرس پس از سانحه است.

وی با اشاره به چند نکته مهم وکلیدی در کاهش اضطراب افراد خانواده بیان کرد: در شرایط بحرانی انجام برخی امور میتواند آرام بخش باشد که از جمله آنها ورزش کردن، مطالعه، تماشای تلویزیون و برنامه های سرگرم کننده مورد علاقه، عبادت و دنبال نکردن مستمر و بیش از حد خبرهای مربوط به جنگ بویژه برای کودکان میتواند آرام بخش باشد.

غلامرضایی یادآورشد: در این روزهای سخت اگر احساس اضطراب، نگرانی شدید، افسردگی، بی‌خوابی یا نیاز به صحبت با کسی دارید کافی است با شماره ۱۴۸۰ تماس بگیرید زیرا این خط کاملاً رایگان، محرمانه و بدون نیاز به معرفی هویت است و مشاوران آموزش‌دیده آماده‌اند تا با تکنیک‌های آرام‌سازی، راهنمایی‌های عملی و در صورت لزوم ارجاع به مراکز حضوری همراه شما باشند.

مدیرکل بهزیستی استان قزوین گفت: در سازمان بهزیستی تأکید داریم که حفظ سلامت روان در شرایط بحرانی نیاز ضروری هر فرد است و تماس با ۱۴۸۰ می‌تواند اولین گام مؤثر برای بازگشت آرامش به زندگی روزمره باشد.

