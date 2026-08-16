«شفرونی» با طعم غذای کرمانشاه بازگشت

به گزارش ایلنا، فصل جدید «شفرونی» از دوشنبه ۲۶ مرداد با میزبانی نیما شعبان‌نژاد در شبکه نمایش خانگی عرضه می شود. رضا شفیعی‌جم و سیاوش چراغی‌پور به عنوان مهمانان قسمت اول برنامه حضور دارند و در یک رقابت آشپزی با محوریت فرهنگ بومی کرمانشاه و طبخ غذاهای کرمانشاه مقابل هم قرار می‌گیرند.

«شفرونی» با اجرای نیما شعبان‌نژاد، رئالیتی‌شویی در قالب آشپزی است که با هدف ایجاد فضایی شاد و سرگرم‌کننده برای مخاطبان تولید شده است. در این برنامه، یک مهمان مخفی حضور دارد که در پایان معرفی می‌شود. این مهمان غذای مورد نظر خود را سفارش می‌دهد و دو مهمان اصلی برنامه باید براساس ویژگی‌های اعلام‌شده، آن را طبخ کنند. روند آشپزی نیز با چالش‌هایی متنوع و مفرح همراه است و فضای رقابتی برنامه را شکل می‌دهد.

فصل اول «شفرونی» به طبخ غذاهای کشورهای مختلف می پرداخت و فصل جدید روی غذای بومی و فرهنگ ایرانی تمرکز دارد. این فصل تلاش دارد در کنار وجه سرگرمی و رقابت، بخشی از تنوع فرهنگی خطه های مختلف ایران را به مخاطبان معرفی کند.

«شفرونی» به تهیه‌کنندگی حسین ربانی‌غریبی و کارگردانی رضا مهران‌فر هر دوشنبه از فیلیمو عرضه می‌شود.

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