هفتاد و نهمین جشنواره فیلم لوکارنو برگزیدگان خود را شناخت

به گزارش ایلنا، جایزه یوزپلنگ طلایی هفتاد و نهمین جشنواره فیلم لوکارنو به درام «اینجا جای تو نیست» ساخته فلورین شربان تعلق گرفت.

جایزه ویژه هیات داوران به فیلم «کرانه رود» ساخته متئوس فاریاس و انوک کاروالیو رسید و جایزه بهترین کارگردانی به هونگ سانگ سو برای فیلم «جایی برای نگاه ندارم» رسید.

دو جایزه بهترین بازیگری به ترتیب به کیم مین هی برای فیلم «جایی برای نگاه ندارم» و مونیکا بلوچی برای فیلم «کتیچه» ساخته جیووانی تورتوریچی تعلق گرفت. جایزه بخش مسابقه فیلمسازان امروز و جایزه سواچ اولین فیلم، هر دو به فیلم «توهم تابستانی بی‌پایان» ساخته آلساندرا سانگوینتی اعطا شد.

ریاست هیات داوران بخش مسابقه بین‌المللی جشنواره امسال لوکارنو بر عهده فابریس دو ولز، فیلمساز بلژیکی بود.

همچنین جایزه فیلم های کوتاه مولف هم به «عاشقتم» ساخته صالح کاشفی محصول فرانسه، سوئیس و ایران اعطا شد.

هفتاد و نهمین دوره جشنواره فیلم لوکارنو از تاریخ ۵ تا ۱۵ آگوست (۱۴ تا ۲۵ مردادماه) در کشور سوییس برگزار شد.

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